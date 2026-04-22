亂局之中，以色列在停戰4天后空襲黎巴嫩

以色列當地時間20日針對黎巴嫩南部的親伊朗武裝組織真主黨成員進行了空襲。儘管在美國的斡旋下，雙方從17日開始“停戰10天”，但雙方的軍事衝突仍在繼續，襲擊的強度也在加大，因此有人擔心這會給美國和伊朗的第二次結束戰爭談判帶來負面影響。以色列軍方當天表示：“因爲（真主黨）違反停戰協議並威脅我們，所以清除了多名真主黨成員。”以色列軍隊主張，真主黨成員在黎巴嫩南部溫特茲貝爾附近以對以軍帶來即時威脅的方式接近並實施了進攻。以軍還聲稱，在利塔尼河附近也發現了威脅本國的真主黨隊員，以空軍對他們進行了攻擊。以色列18日在目前在其佔領下的黎巴嫩南部地區任意劃定相當於最終防線的“黃線”，明確表示真主黨隊員們接近黃線或出現武力行爲時立即進行攻擊的意志。以色列在去年10月與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯達成停戰協議時，也曾以加沙地帶佔領地區爲中心任意設定黃色警戒線，以此作爲持續攻擊哈馬斯的藉口。黎巴嫩政府對以色列空襲真主黨表示擔憂，同時敦促談判。黎巴嫩總統奧恩20日表示，將以以色列立即停止軍事行動、以軍完全撤出黎巴嫩領土等爲目標，與以色列進行直接談判。奧恩表示：“談判將以不同於美伊談判的獨立程序進行。這樣可以拯救黎巴嫩。”他強調，在16日與美國總統特朗普的電話通話中也與美國共享上述目標並確認得到了支持。柳根亨 noel@donga.com