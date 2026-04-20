“幸運七號”金敏仙（23歲）斬獲韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽生涯第二勝。19日，在慶尚南道金海市伽椰鄉村高爾夫俱樂部（72杆）舉行的韓國女子職業高爾夫巡回賽耐克森-聖九大師賽最後壹輪第三輪比賽中，金敏仙交出無柏忌、抓3只小鳥的69杆、低于標准杆3杆。最終以總成績200杆、低于標准杆16杆的金敏仙，以1杆優勢力壓田睿星（25歲，201杆、低于標准杆15杆），實現全程領跑奪冠。去年在德信EPC錦標賽曆經66場賽事終獲首勝的金敏仙，時隔約壹年捧起生涯第二座冠軍獎杯。金敏仙爲與同名選手區分，按注冊順序以“金敏仙7”爲注冊名參賽。金敏仙在本屆賽事全部輪次（54洞）中未出現壹記柏忌，抓獲16只小鳥，展現出精密的擊球水准。手感火熱的金敏仙將于24日開賽的下壹場德信EPC錦標賽上挑戰生涯首場衛冕戰。金敏仙表示：“自參賽起便著眼于下周的衛冕賽事。今天同樣視作尋常壹日，專注自身發揮正是奪冠秘訣。上賽季也是4月奪冠，但僅以壹勝收官略有遺憾。今年目標定爲多勝王，剩余賽事將全力以赴。”同日在江原道春川市悅景高爾夫度假村（72杆）收杆的韓國職業高爾夫（KPGA）巡回賽賽季揭幕戰DB損害保險普羅米公開賽最後壹輪第四輪比賽中，李尚烨（32歲）成功逆轉奪冠。以並列第二位進入第四輪的李尚烨當日交出低于標准杆6杆的成績，最終以總成績265杆、低于標准杆23杆，以2杆優勢擊敗權成烈（40歲）登頂。2015年加入韓國職業高爾夫巡回賽的李尚烨，于次年迪桑特韓國比洞賽取得首勝後，時隔十年再度奪冠。金正勛記者 hun@donga.com