“懸索橋”成爲常見選舉公約，15年間增加149座

江原道楊口郡尚武龍懸索橋（吊橋）耗資130億韓元，包括78億韓元國家經費和52億韓元本郡經費，於2022年開通，該橋是爲因搞活旅遊和水壩建設導致陸路中斷而乘船出行的40名村民建造的。但居民們仍然坐船出行。因爲大部分居民都是高齡羣，拿着行李走過長橋會有負擔，而且利用船運更爲快捷。再加上從上月中旬開始，因安全問題大橋被封鎖，連遊客也紛紛繞道而行。重新開通的時間也尚未確定。隨着各自治團體長（地方政府負責人）以搞活旅遊等爲由接連提出“要建造吊橋”的競選公約，2010年全國只有110座吊橋，到去年已大幅增至259座。對此，韓國文化觀光研究院在《全國吊橋現狀及效果分析》報告中指出：“吊橋的集客效果在建成後的1年裏達到頂峯，然後逐漸減少，7年後就會消失。”《東亞日報》對列入全國地方自治團體的居民公共設施運營現狀進行了分析，19日公佈的結果顯示，全國有建設費用超過100億韓元的設施532個，年度赤字接近1萬億韓元。特別是，在此次6月3日地方選舉即將到來之際，僅建設費用就達數千億韓元的圓頂球場建設公約，全國至少有9個地方提出，在這種情況下，有人擔心，如果沒有進行精巧的需求預測的各種公約成爲現實，赤字幅度可能會進一步擴大。據行政安全部透露，體育競技場、文化中心、旅遊設施等全國公共設施的赤字規模在2022年爲7006億韓元、2023年爲7280億韓元、2024年爲9483億韓元，每年都在增加。考慮到行政安全部只公開建設費標準廣域地方自治團體200億韓元、基礎地方自治團體100億韓元以上的建設費用的設施運營現狀，預計實際赤字幅度會更大。行政安全部的統計結果顯示，全國532個大型居民設施中，虧損的設施達464個（87.2%）。除去因改造等無法統計運營收益的設施，盈利的只有63家（11.8%）。專家們指出：“有必要在事前進行需求預測等徹底的可行性調查。”意思是說，不僅是圖書館、美術館等與運營收益無關、單純爲居民福利而必須建設的設施，投入大規模預算的設施也要對赤字範圍等進行周密的計算。首爾市立大學稅務學系教授金宇哲（音）表示：“地方自治團體事業有時會因地方議會的漠不關心等而免除可行性調查。地方自治團體長爲了選舉或人氣管理，可能會強行推進居民設施建設事業，因此應該制定實質性的牽制裝置。”宋恩範記者 seb1119@donga.com