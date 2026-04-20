東京生育率高出首爾1.5倍



日本東京都新生兒數量時隔九年回升。據日本厚生勞動省數據，去年東京都出生嬰兒8.8518萬人，較前年增長1.3%（增加1142人）。日本47個廣域地方自治體中，新生兒數量增加者僅東京都與石川縣（同比增加128人）兩地。石川縣系因2024年能登半島地震後低迷生育率反彈。排除此因素，純增地區實僅東京都壹處。通常大都市生育率低于地方，東京都此番逆轉頗具深意。



有評價稱，東京都集中預算與行政力量應對低生育問題終見成效。東京都首位女性知事小池百合子2016年就任後將改善低生育列爲首要課題。今年東京都低生育相關預算達2.2萬億日元（約20.4萬億韓元），較其上任時翻番，現已超過總預算20%，規模接近大阪市總預算。



投入並非簡單增加預算。東京都爲提升新生兒數量，構建起從婚姻中介至懷孕、分娩、育兒的全程支援體系。尤爲關鍵的是，育兒家庭普遍贊譽東京都低生育支援政策切實減輕育兒負擔。



東京兒童患病可在醫院免費治療。除醫保報銷外約30%的自付部分由東京都全額承擔。不僅感冒等日常疾病，骨折等骨科治療乃至痤瘡類皮膚科診療均免費。診察費全免，藥房亦不收取藥費。民衆可無醫療費之憂撫養子女。



此外，不僅學費全免，學校供餐費亦不收取。同時向每名兒童每月固定發放5000日元（約4.6萬韓元）直至18歲，該項補助無收入限制、普遍發放，外籍兒童享受同等待遇。



因福利優厚，爲育兒遷居東京的家庭屢見報端。雖承受高房價壓力，但各項支援累加仍覺劃算。部分基層自治體更另行提供額外補貼，“育兒友好區”名單壹度流傳。



細致入微的支援舉措繁多。東京都2024年自主搭建人工智能配對系統，當前約1.4萬名男女注冊，已促成150對婚姻。男女線下見面會參與費僅1000日元（約9200韓元），申請者衆需抽簽決定。另對卵子冷凍保存最高補助30萬日元（約278萬韓元），無痛分娩最高補助10萬日元（約92萬韓元）。



討論低生育問題時常提及的總和生育率，指女性壹生預期生育子女數。東京都總和生育率（2024年基准）爲0.96人，較前年下降0.03人，亦低于日本全國水平1.15人。



但東京都此番生育率已達首爾（2025年0.63人）的1.5倍水平，亦高于韓國全國生育率（0.80人）。所幸近期統計顯示韓國新生兒數量正回升。然有觀點認爲此系新冠疫情推遲婚期後結婚數反彈所致，或僅爲暫時增長。



當下更需審視：韓國究竟有多少民衆真切感受到“育兒環境改善”源于各項低生育政策？東京都低生育政策既獲受惠者好評，成效亦顯著，其經驗或可資借鑒。

