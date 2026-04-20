韓江《素食者》成爲韓國人近十年最喜愛書籍

過去十年間，韓國銷量最高的書籍是作家韓江（照片）的小說。教保文庫23日爲迎接“世界圖書與版權日”，于19日發布近十年（2016年4月17日至2026年4月16日）暢銷書排行榜，韓江作品《素食者》與《少年來了》分列第壹、第二位。韓江熱潮始于2016年，當年她憑借《素食者》成爲首位榮獲英國曼布克獎的韓國作家。獲獎後，《素食者》連續12周位居周度綜合暢銷書榜首。2024年，韓江成爲韓國首位諾貝爾文學獎得主，作品銷量呈幾何級數增長。聚焦五壹八民主化運動的《少年來了》在2024年、2025年連續兩年登頂年度暢銷書榜。教保文庫相關人士解釋稱：“統計時段初期恰逢曼布克獎揭曉，因此十年累計銷量方面《素食者》領先，但最近幾年《少年來了》銷量更高。”以四三事件爲題材的《不做告別》位列暢銷榜第八位。該作品曾于2023年獲法國美第奇外國文學獎，並于今年斬獲全美書評人協會獎。跻身前十的韓國本土小說多達六部，其中包括韓江的三部作品。金浩然《不便的便利店》、李美芮《達勒古特夢百貨店》及梁貴子《矛盾》依次排在第五至第七位。“世界圖書與版權日”源于威廉•莎士比亞與米格爾•德•塞萬提斯同在4月23日逝世。金道延記者 repokim@donga.com