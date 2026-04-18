國民力量黨的視線，沒有看地方選舉而是看之後嗎？



隨着6月3日地方選舉廣域團體長對陣圖的陸續完成，各黨迎來了生死攸關的時期。但是，從把立法權力和行政權力都交與共同民主黨、只剩下地方權力的國民力量黨來看，其院內（國會）人士的視線似乎已經轉移到了地方選舉之後。



應該指揮選舉的黨代表張東赫人在美國。原定4天的日程增加到了10天。張東赫在解釋訪美理由時聲稱：“因爲絕對不能迴避大韓民國的未來而前進”“地方選舉是守護自由和民主主義的巨大戰線”。對於他以前所未有的方式把地方選舉與訪問美國聯繫起來，有人批評說：“美國有地方選舉的選票嗎?”



對於時間不恰當、目的不明確的黨代表訪美，有人分析說：“這是爲了讓自己的支持層更加穩固。”意思是說，爲了應對地方選舉後的政界調整動向，無論是出於再信任投票還是在下屆全黨大會上連任的目的，張東赫都是在爲自己的基礎——堅定支持層而開展政治活動。有傳聞稱，在宣佈國民力量黨宣佈“與尹（錫悅）東山再起勢力割裂”之後，支持張東赫的堅定保守勢力正在動搖，這種傳聞也導致了懷疑的目光越強烈。



該黨的議員們主要關心的是下屆院內代表的選舉。現任院內代表宋彥錫的任期將持續到6月16日。也有人主張，爲了配合共同民主黨選出新院內代表，應該在5月份提前舉行選舉。議員們之所以關注下屆院內代表選舉，是因爲如果地方選舉結果導致黨領導層瓦解，新院內代表將擁有強大的權力。



如果因地方選舉失敗導致領導層崩潰，下屆院內代表將指定緊急對策委員長，甚至可以由他本人兼任。緊急對策委員會委員長只要得到黨員們的同意，就可以改變“黨內投票佔80%、民意投票佔20%”的現行“全黨大會規則”。是朝着擴大民意的方向發展，還是相反的方向發展，將決定擁有2028年議會選舉公推權的黨代表選舉格局。已經有很多人預測“如果A議員成爲院內代表，B將擔任緊急對策委員長”。



看着國民力量黨中央黨部相比地方選舉更是把目光投向選舉之後以及下一屆國會選舉，不由對正在選戰現場奔走的候選人們感到心痛。共同民主黨領導層巡迴全國推出9項競選公約，國民力量黨只提出了1項。廣域團體長候選人要求成立獨立的地區選舉對策委員會，並非沒有道理。想要在“一邊倒的比賽”中製造細微變化的人，提出了“借用劉承旻論”“韓東勳復黨論”，但只會遭到“帶有政治意圖”的指責，無法觸及能夠真正左右中央黨的人。



國民力量黨在展望地方選舉以後和第23屆國會選舉之前，首先要銘記此次地方選舉的重要性。如果似乎已經不把第一在野黨放在眼裏、獨自運營國會的共同民主黨在地方選舉中大獲全勝，不難預測會是什麼樣子。



現在離選舉還有一個半個月的時間。國民力量黨首先要全力進行地方選舉。保持最低限度的政治均衡對國民和國家有利。政黨本身，也只有在至少還有一點“喘息空間”的時候，不論是黨內權力鬥爭，還是政界重組的主導權之爭，纔會有意義，不是嗎？

