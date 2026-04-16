連接越緊密越感孤立的孩子們……應尋找青少年使用社交媒體的方法



K-POP（韓流）歌手的光化門舞臺向世界直播，韓國作家的作品登上世界主要文學獎。韓國在世界上的形象比任何時候都華麗，韓國人的幸福指數卻並非如此。最近發表的聯合國可持續發展解決方案網絡（SDSN）、牛津健康研究中心、蓋洛普的《2026年世界幸福報告》顯示，韓國人自我評價的幸福指數在世界147個國家中排在第67位。這比去年的第58位又下降了6個名次，是2012年首次發表報告以來的最低值。這是因爲在“寬容”“腐敗觀”等方面出現了不好的分數。



但今年在這份低迷的幸福成績單上，有一點更加引人注目。世界幸福報告每年都會抓住幸福相關的主題發表研究結果，今年調查了使用社交媒體（SNS）對幸福的影響。結果顯示，包括韓國在內的多數國家青少年的幸福度在最近10年間下降，社交媒體的使用產生了影響。



根據該報告，社交媒體使用越少的羣體對生活的滿意度越高，使用時間越長幸福感就越低。特別是每天使用5小時以上時，生活滿意度大幅下降。



使用社交媒體時間與幸福感成反比的原因，是反覆暴露在虛構的他人生活中，很容易經歷相對剝奪感、自尊感下降。也就是說，爲了連接而打造的社交媒體反而減少了社會連接感，只給人一種孤立感。



再加上通過無限滾動、量身定做型算法等誘發上癮的社交媒體系統，會提高使用者對平臺的依賴度，對其日常活動和關係也會產生破壞性影響。對於尚未完全形成自我且對同齡人評價敏感的青少年來說，這隻能更加致命。



韓國青少年飽受激烈競爭和學業壓力，其幸福度在經濟合作與發展組織成員國中處於最低水平。引起比較和上癮的社交媒體成了另一個陷阱。科學技術信息通訊部最近的調查顯示，以2025年爲基準，韓國青少年每10名中就有4名是智能手機過度依賴的危險羣。韓國人的過度依賴危險羣比率比前一年減少0.2個百分點，爲22.7%，青少年卻增加0.4個百分點，達到43%。在另一項問卷調查中，目前高中三年級的2008年出生的青少年平均每天使用智能機器的時間爲6.02小時。女生在社交媒體上花費的時間爲1.65個小時。



澳大利亞去年底在世界上首次全面禁止未滿16歲的未成年人使用社交媒體，其後英國、法國等地研究類似限制的動向正在增加。在韓國，雖然部分人正在討論禁止青少年生成社交媒體賬號或限制使用時間等方案，但相關法案仍被國會擱置。威脅言論自由的單方面限制固然是問題，但繼續放任這個問題也不是答案。爲了達成社會共識，我們也應該開始更加積極的討論。

