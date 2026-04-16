“氧氣大爆發”原因 陝川隕石撞擊坑尋獲線索

國內研究團隊在韓半島找到了能夠揭示約24億年前地球大氣氧氣濃度急劇增加的“大氧化事件”原因的決定性線索。韓國地質資源研究院（KIGAM）15日發布消息稱，宇宙行星地質研究室室長任宰洙研究團隊在慶尚南道陝川隕石撞擊坑發現了地球上最古老的生命痕迹“疊層石”。疊層石是藍細菌（Cyanobacteria，藍藻）等原始微生物在淺水中捕獲沙子和沈積物形成的圓頂狀沈積構造。研究團隊在韓半島唯壹的隕石撞擊坑——陝川撞擊坑西北側確認了多個直徑10至20厘米大小的疊層石。對疊層石內部進行精密分析的結果顯示，在微生物堆積沈積物的過程中，同時出現了隕石來源物質與撞擊坑周邊岩石碎屑被共同利用的痕迹。研究團隊還確認了僅形成于高溫水中的特定礦物，這爲疊層石生長于熱水湧出的熱液環境提供了佐證。特別是越靠近疊層石中心部位，即最早開始生長的部分，此類高溫礦物越爲明顯。綜合上述發現，研究團隊在全球首次查明，疊層石生長于隕石撞擊後地下加熱水湧出形成的熱液湖泊中。該研究成果發表于《自然》子刊《通訊-地球與環境》。研究團隊進壹步提出，早期地球頻繁發生的隕石撞擊所形成的熱液湖泊，可能促進了光合微生物的繁殖，發揮了局部供應氧氣的“氧氣綠洲”作用。任宰洙博士表示：“此次是首次全面揭示疊層石的生長過程”，“能夠確認氧氣綠洲的可能性，並爲火星地表探測方向提供新視角，作爲研究者感到很有意義。”金在亨 monami@donga.com