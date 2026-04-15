中東事態導致注射針筒和注射針頭庫存驟減，婦產醫院因“只剩不到一個月的份量”而憂心

由於中東事態的長期化，醫療品供應出現差池，雖然政府出面查處囤積居奇，但部分醫院的注射器庫存只剩下不到一個月的量。醫療界也有人認爲，政府有必要更積極的介入，採取限制注射器價格上漲率等措施。據醫療界14日透露，大韓婦產醫院協會最近接到報告稱“注射器庫存只剩下一個月的份量”。婦產醫院一般擁有兩三個月的注射器庫存，但由於中東事態下供應不暢，庫存急劇減少。據悉，部分醫院的注射器庫存已只剩兩三週的份量。據悉，醫療品和醫療器械的不足主要發生在療養醫院、社區醫院等小規模醫療機構。首都圈療養醫院院長表示：“注射器和輸液套裝已經兩週沒有得到供應。以前在靜脈注射中每次更換抗生素種類時都會更換輸液管，但現在卻做不到。”意思是說，每次更換抗生素種類時，即使不更換輸液管在醫療上也沒有問題，因此正在最大限度地節約使用。也有分析認爲，部分醫院在增加庫存的過程中，現場供應暫時不暢。韓國醫療器械協同組合人士表示：“注射器製造量與以前相同。並沒有減少生產，所以可能是在流通過程中出現暫時斷貨。”意思是說，隨着大型醫院或批發商等的購買量比以前增加，小規模醫療機構無法正常獲得醫療品供應。醫療界也有人認爲，政府應該更加積極地介入。忠北一家療養醫院院長表示：“應該確保醫療現場的注射器等穩定供應。最好限制注射器和注射針頭價格的上漲率或給予保貼以固定價格。”14日，政府實施了禁止囤積居奇注射器和注射針頭的告示。根據告示，製造、銷售商不得超過去年月平均銷量的150%，相應物品保存不得超過5天。無正當理由逃避銷售的行爲也被禁止。政府的方針是，如果違反告示，將適用糾正命令和刑事處罰等。醫療現場的反應是還沒有感受到效果。首都地區一家婦產醫院院長表示：“注射器供應仍然不暢。據說製造及銷售企業不供應庫存注射器。難道是想通過減少供應來提高價格嗎？”趙有羅記者 jyr0101@donga.com