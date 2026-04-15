超強力的“人工智能黑客”登場……政府和企業要儘快做好準備



可以自行設計並實施網絡攻擊的人工智能模型登場，讓全世界緊張不已。據悉，這是美國Anthropic公司開發的Claude Mythos，被認爲是迄今爲止開發的最強大人工智能模型。該模型最初是尋找國防或金融系統的保安弱點，並開發爲改善這些問題的“白帽黑客”。但是反過來，如果被惡意利用在戰爭或犯罪上，有可能引起不亞於大型災難的損失。



Mythos是預測外部黑客的滲透途徑，直接進行測試後報告系統內脆弱部分的代理型模型。由於性能非常出色，它在操作系統和網絡瀏覽器等軟件中發現了數千個安全漏洞。其中包括數十年間沒有人找到的軟件的缺陷。但據說，在此過程中，爲了獲得可以控制整個系統的管理者權限，甚至出現了翻查內部網或清除自己滲透痕跡的意想不到的行動。



強大的“人工智能黑客”一旦落入恐怖分子等極端分子手中，其場面令人難以想象。就拿韓國來說，如果朝鮮試圖用Mythos進行網絡攻擊，國家安全就會立即受到致命傷。因爲是自主思考和行動的模式，所以不能排除完全脫離人的控制的可能性。即使揭發最初設定目標的黑客犯罪者，人工智能的網絡攻擊也不會結束，還會擴大。問題是，類似的自律型“人工智能黑客”今後將繼續出現。Anthropic認爲危險因素很大，因此暫時保留了Mythos對大衆公開，但能否無限期推遲事業化時期尚不得而知。專家預測，開放人工智能和谷歌等競爭公司也將在今後6至18個月內推出性能相似的模型。



Mythtos被公開後，美國、英國、加拿大等國家開始檢查國家安全系統，這些國家的中央銀行和主要金融公司也着手準備對策。韓國也應該加快確保國家層面的人工智能保安力量的速度，構築保護國防、電力、金融、通信等核心基幹網的厚壁。另外，爲了不讓犯罪勢力掌握這種網絡武器，有必要儘快整頓法律體系。稍有不慎，韓國政府和企業可能會成爲人工智能攻擊的最容易的獵物。

