韓國和波蘭有意“提高軍工合作水平”，討論履行價值66萬億韓元的合同

韓國總統李在明13日與對韓進行國事訪問的波蘭總理圖斯克舉行首腦會談，決定將兩國間的合作關係提升爲“全面戰略伙伴關係”。當天在青瓦臺舉行的兩國首腦會談結束後，李在明通過共同媒體發表表示：“將把合作範圍擴大到尖端產業及科學技術、宇宙、能源、基礎設施等綜合性、面向未來的領域。”他還說：“（向圖斯克總理）表示，爲了深化和發展兩國間的軍工合作，有必要穩定地履行已經簽訂的一攬子合同。”圖斯克表示：“韓國是波蘭僅次於美國的最重要的同盟國。特別是防衛產業方面起到了這樣的作用。我相信現在也是，今後也會如此，所以決定以個人名義、積極參與國防產業合作進行管理。”他還說：“兩國關係的核心動力仍然是國防產業合作。今後將繼續進行這一合作，並加快技術轉讓、波蘭本土化、生產基地向波蘭遷移的步伐。”韓國於2022年7月與波蘭簽訂了供應K2坦克、K9自行火炮、FA-50輕型戰鬥機、“天舞”多管火箭等442億美元（約66萬億韓元）規模的軍工出口合同。這是首次與北約成員國簽訂的武器出口，也是韓國軍工史上最大規模的合同。此後，雖然有人擔心波蘭政權更迭等會導致部分合同的履行會變得前景不明，但波蘭首腦親自表明了擴大防衛產業合作的意志。韓國和波蘭在中東戰爭等國際秩序的劇變中，爲了穩定供應網，決定加強合作。李在明表示：“爲了應對中東戰爭引發的危機，我們一致認爲穩定全球供應網非常重要，爲此我們決定繼續進行必要的合作。”圖斯克表示：“我們現在面臨着不穩定的國際局勢和世界各地接連發生的各種危機，我認爲爲了新的和平應該齊心協力。”尹多彬記者 empty@donga.com