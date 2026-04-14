“‘Bang Bang Bang’出道20周年，現在才開始”…G-Dragon、太陽、大聲以完整陣容回歸上演科切拉首秀

“科切拉，What’s up！”組合BigBang在世界最大音樂節“科切拉谷音樂藝術節”舞台上拉開了20周年活動的序幕。成員G-Dragon（權志龍）、太陽（東永裴）、大聲（姜大聲）以BigBang之名登上正式舞台，是時隔9年之舉。BigBang于當地時間12日下午在美國加利福尼亞州印第奧舉行的科切拉“戶外劇場”舞台登台，進行了約1個小時的單獨演出。戶外劇場是科切拉第二大的主舞台。BigBang曾于2020年列入科切拉演出陣容，但因新冠疫情全球大流行影響活動取消而未能登台，時隔6年演出終得成行。2024年在日本大阪京瓷巨蛋舉行的“2024 MAMA頒獎禮”上，G-Dragon進行回歸舞台時，太陽和大聲曾帶來伴唱舞台，但以BigBang之名登台尚屬2017年“Last Dance巡回演唱會”以來的首次。當天，BigBang呈現了濃縮其音樂旅程的歌單。三位成員在持旗手之間登場，以《Bang Bang Bang》點燃氣氛。從《Fantastic Baby》到《Sober》的熱門歌曲連唱，令歡呼聲愈發高漲。此後在《只有眼淚的傻瓜》、《Loser》，以及改編爲抒情版本的《壹天壹天》和《謊言》中，大聲與太陽紮實的唱功尤爲突出。演出中段，接連上演凸顯成員個性的個人曲目。太陽以《Ringa Linga》、G-Dragon以《Power》掌控舞台後，二人合作曲《Good Boy》亦流暢演繹。隨後，大聲以《限度超出》和《看我，貴順》展現出在科切拉首次演唱“K-Trot”的氣魄。此後，《Home Sweet Home》、《Bad Boy》等多樣曲目接連上演。以“三人完整陣容”登台的成員們感觸頗深。太陽表示：“這個舞台對我們意義重大。感謝大家與我們共度時光。”大聲說：“我會帶走無法忘卻的記憶。讓我們今年創造更多無法忘卻的回憶。”G-Dragon亦言：“BigBang的20周年現在才開始。”去年G-Dragon曾在個人專輯《Übermensch》演唱會上表示：“BigBang迎來20歲，正構思壹場雖顯驚人卻性感的成人禮。”預告了組合活動。對于BigBang此次活動，前成員的參與與否也備受關注。但因“Burning Sun事件”退隊的勝利，以及因大麻吸食爭議退出的T.O.P均未同行。T.O.P最近時隔13年發行了個人專輯。BigBang將于19日再次登上科切拉舞台。史智媛記者 4g1@donga.com