特朗普的“海上逆封鎖”扼住伊朗的喉嚨

美國決定從13日上午10時（以美國東部時間爲準，韓國時間13日晚11時）開始封鎖出入伊朗港口的所有海上交通。美國此舉實際上是封鎖了自今年2月28日與伊朗爆發戰爭以來被伊朗封鎖的原油運輸通道霍爾木茲海峽，對伊朗採取了切斷“財路”的超強手段。有分析認爲，雖然美國與伊朗11日和12日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡爲結束戰爭進行了約21個小時的談判，但只停留在“無協議”的階段，於是美國再次加強對伊朗的壓力。管轄中東的美軍中央司令部12日通過聲明表示：“從13日開始，將對進出伊朗港口的所有海上交通實施封鎖。包括波斯灣和阿曼灣的所有伊朗港口在內，適用於進出伊朗港口及沿岸地區的所有國家的船舶。”《華爾街日報》預測，美國對海峽的封鎖將按照清除伊朗佈設的水雷、識別各國船舶、阻止試圖進入伊朗的船舶等順序進行。有分析認爲，考慮到此次戰爭爆發後伊朗一直把霍爾木茲海峽作爲向美國施壓的籌碼，美國的反封鎖措施是試圖動搖戰爭局勢的。不過，這將加劇雙方的軍事緊張，還會給油價暴漲等世界經濟帶來衝擊。《華爾街日報》認爲，這一決定對美國來說，可能是最好或不太糟糕的選擇。美國總統特朗普表示，願意承受霍爾木茲海峽封鎖過程中可能出現的高油價。他在12日接受福克斯新聞臺採訪時表示：“油價有可能上漲到今年秋天。”領導伊朗代表團與美國談判的伊朗國會議長加利巴夫同一天在社交媒體X上發佈了標有華盛頓汽油價格的地圖，並寫道：“享受現在的價格吧。由於所謂的‘封鎖’，很快就會懷念（每加侖）4-5美元的價格。”意思是說，雖然美國的平均汽油價格已經超過被認爲是美國國民心理底線的每加侖（約3.78升）4美元，但特朗普“逆封鎖”霍爾木茲海峽的措施將引發更大的價格上漲。伊朗革命衛隊還表示，“霍爾木茲海峽的所有船舶通行都在伊朗軍方完全控制之下。如果敵人誤判一次，海峽將成爲吞噬他們的死亡漩渦”，預告了將在海峽進行強硬的軍事應對。申晋宇 niceshin@donga.com