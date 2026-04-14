

13日，已故消防尉朴承元（44歲，莞島消防署）和消防士盧泰英（30歲，海南消防署）的靈堂內，家人與同事的痛哭聲未曾停歇。兩名消防員在前壹天全羅南道莞島郡壹處水産品工廠倉庫火災撲救過程中，因油氣爆炸被困火海而殉職。有著19年經驗的老消防員朴承元是壹男兩女三名孩子的父親。而入職4年的盧泰英則是計劃于10月結婚的准新郎。瞬間痛失摯愛家人的那份悲痛，令人連想象都不敢。



起火地點是工廠內用于存放海帶的壹層冷凍室。當時壹名外籍勞工正用噴燈清除冷凍室地面環氧塗層。上午8時38分左右接到火災報警後，消防員們出動並在9分鍾內控制了火勢，但余燼複燃，二次撲救展開3分鍾後，隨著“砰”的壹聲爆炸，猛烈火焰騰起。朴承元與盧泰英最終未能逃出。消防部門推測，密閉倉庫內積聚的油氣發生爆炸，引發火勢瞬間蔓延的“閃燃”現象。2020年導致38人死亡的京畿道利川物流中心施工現場也是因油氣爆炸造成大規模傷亡。



故鄉在莞島的朴承元平日裏每當危險火場總是壹馬當先，被同事們稱爲“真正的英雄”。身穿喪服守在靈堂的幼小子女讓同事們最終痛哭失聲。盧泰英本是急救隊員，因出動人力不足被調派參與滅火。同事們稱盧泰英是個從不推脫、勤懇積極的夥伴。靈堂內，他的母親硬咽道：“才剛滿三十啊……”



雖然調查仍在進行，但對于在冷凍倉庫這類密閉空間使用火源時是否采取適當安全措施壹事必須查清。首先，工廠作業時“兩人壹組”的原則並未遵守。油氣爆炸可能性高的冷凍倉庫火災，是消防員們忌諱進入的場所。對于此類高風險火災撲救手冊是否得到遵守亦需檢查。此外，由于地方消防署長期人力不足，身爲急救隊員的盧泰英也被抽調參與滅火。他的父親囑托道：“請不要再讓這種事情發生。”僅今年壹年已有三名消防員殉職。必須徹底複盤，防止作爲社會安全網的消防員們的犧牲白白付出，杜絕悲劇重演。

