哈里斯挺進原本由共和黨占優勢的“陽光地帶”四州. August. 19, 2024 08:31. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 美國副總統兼民主黨總統候選人哈里斯在此前被評價為共和黨占優勢的南部4個搖擺州，也威脅著共和黨總統候選人特朗普。在左右今年11月總統選舉局勢的7個搖擺州中，此前普遍認為共和黨在衰落的工業區即“鐵銹地帶”中占據優勢，在因溫暖氣候而被稱為“陽光地帶”的南部4個州中占據優勢，但最近哈里斯在“陽光地帶”也取得了突飛猛進的成績。 《紐約時報》和錫耶納大學17日在北卡羅來納州、佐治亞州、亞利桑那州和內華達州等4個“陽光地帶”對兩名候選人的支持率進行了調查。結果顯示，哈里斯在亞利桑那州獲得50%的支持率，以5個百分點的差距戰勝特朗普（45%）。 哈里斯在北卡羅來納州也獲得了49%的支持率，領先於特朗普（47%）。拜登總統在2020年總統選舉時在北卡羅來納州敗給了特朗普，但這壹局面正在發生變化。 不過，特朗普在佐治亞州的支持率為50%，超過哈里斯（46%）。他在內華達州也以48%的支持率略微領先於哈里斯（47%）。 《紐約時報》對此分析說，在“陽光地帶”選民中，因親以色列政策等而在支持拜登方面猶豫不決的年輕人、非白人、女性選民等正在支持哈里斯。實際上，哈里斯得到了4個州84%的黑人選民和54%的拉丁裔選民的支持。 預計該地區女性選民也將表示支持。亞利桑那州和內華達州最近決定在11月總統選舉當天同時舉行在州憲法中明示墮胎權利的居民投票。這將有利於美國首位女副總統、此前壹直擁護墮胎權的哈里斯。 《華盛頓郵報》16日也根據自己的預測模型分析說，哈里斯贏得大選的可能性超過了特朗普。美國大選的勝者要在50個州的合計538名選舉人中獲得過半數（270名）。《華盛頓郵報》認為，按照目前的形勢，特朗普在“鐵銹地帶”3個州、“陽光地帶”4個州等7個搖擺州全部獲勝，但哈里斯只要在“鐵銹地帶”3個州或4個“太陽地帶”中有壹個州獲勝，就能確保270張選票。 分析認為，這是因為民主黨的根據地加利福尼亞州（54名選舉人）、紐約州（28名選舉人）等地區有很多選舉人。這意味著，由於容易確保固定票數，在競爭州只要有壹部分獲勝，進入白宮的可能性就會增大。

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