“洪明甫號”的隊伍顏色如何？國內教練組確定. August. 17, 2024 08:08. by 金正勛記者 hun@donga.com. 輔佐韓國國家足球隊主教練洪明甫（55歲）的國內教練組已經確定。 大韓足球協會16日表示，任命前職業足球K1水原隊主教練朴建夏（53歲）、代理主教練金東進（香港傑誌•42歲）和FC首爾隊戰鬥力強化室室長金珍圭（39歲）為“洪明甫號”的國內教練組成員。 3人中朴教練與洪主教練的緣分尤其深。朴教練在2012年倫敦奧運會時輔佐了洪教練，為獲得韓國隊史第壹枚奧運會足球獎牌（銅牌）做出了貢獻。洪明甫主帥執教韓國國家隊，出戰2014年巴西世界杯時，他也曾陪伴左右。 曾作為國家代表後衛活躍在球場上的金東進教練在2018年從現在的所屬球隊傑誌退役後積累了執教經歷。金珍圭教練也是國家隊後衛出身，2017年退役後在首爾隊擔任了教練、代理主教練、戰鬥力強化室室長等職務。 在6月臨時主教練體制下進行的北中美世界杯第2輪預選賽與中國隊、新加坡隊進行2連戰時，曾與國家隊壹起的守門員教練梁英民（50歲）和體能教練李在洪（41歲）、鄭賢奎（37歲）也將加入其中，幫助洪明甫主教練。他們計劃壹起參加2026年中北美（美國、加拿大、墨西哥）世界杯和第二年的亞洲杯。 預計，將於下周初選任2名外籍教練。足球協會相關人士表示：“預計會有2名外籍教練來到球隊，但是因為要整理與所屬球隊的現有合同，所以發表時間多少有些推遲”，“下周初外籍教練們全部選任後，首席助教就會確定下來。” “洪明甫號”將於下月5日（巴勒斯坦•主場）和10日（阿曼•客場）進行2026北中美世界杯亞洲區第3輪預選賽第1、2場比賽。

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