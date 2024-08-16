新冠肺炎患者在6周內暴增22倍，治療劑-檢測試劑盒缺貨. August. 16, 2024 07:56. by 趙維拉記者、朴京敏記者 jyr0101@donga.com. 新冠病毒感染癥（COVID-19）患者在6周內暴增約22倍，全國各地出現了治療劑和診斷設備緊缺現象。有人指出，雖然完全可以預測到今年夏天新冠病毒再次流行，但保健當局卻沒有做好應對準備。據疾病管理廳15日透露，8月第二周（4~10日）新冠病毒肺炎確診住院患者為1356人，從6月第四周（6月23~29日）的63人，在6周內暴增21.5倍。這是對220家醫院級以上醫療機構的抽樣監控，考慮到全國1800多家醫院級醫療機構，還有不住院的輕癥患者，預計實際新冠病毒肺炎確診人數將達到數倍至數十倍。據悉，住院者中有壹半左右是“奧密克戎KP.3”變異株確診者。奧密克戎系列變異株的重癥度較低，但傳播力較高，因此具有迅速擴散的傾向。隨著確診者的劇增，大部分醫院和藥店未能確保Paxrobi誒等新冠病毒治療劑和檢查試劑盒，形勢十分嚴峻。首都圈某大學醫院教授表示：“吃的藥幹脆處於斷貨狀態”，“註射劑供應不暢，只有重癥和高齡層的情況才會慎重開處方。”另外，《東亞日報》15日咨詢了6家新冠病毒治療劑配方藥店，結果有4家表示“沒有確保治療劑”。回答“有治療劑”的兩家藥店擁有量也不到10份，預計壹兩天內就會耗盡。疾病管理廳表示：“計劃從16日開始追加供應治療劑。”“新冠病毒感染癥（COVID-19）治療劑不足，也沒有保持社交距離，因此確診者可能會進壹步增加。下周很讓人擔心。” 壹位首都圈感染內科教授15日對東亞日報這樣說道。他說：“今後，在未註射抗病毒劑的高危人群中，住院或重癥患者必然會更多。” ●“可以預測今年夏天新冠肺炎將再次流行” 據疾病管理廳（以下簡稱疾病廳）當天透露，8月第二周確診新冠病毒肺炎的住院患者為1356人，遠遠超過了2月冬季流行最大規模時的871人。疾病廳預測，8月末或9月初確診人數達到頂點後，流行趨勢將逐漸減弱。疾病廳內部預測，目前的確診患者為去年夏天達到流行高峰的7月第二周32萬人的壹半，即約16萬人。 但是醫療界指出，完全可以預測到今年夏天新冠病毒的再次流行。新冠病毒具有以5、6個月為周期流行的特性，專家們預測，今年2月冬季流行達到頂點後，7、8月份左右將再次流行。去年夏天也曾流行過。有分析認為，今年夏天再加上去年感染新冠病毒或接種疫苗的人的免疫力下降，再流行加劇。 ●治療藥物緊缺，“流行規模比預想的要大” 目前新冠病毒治療藥物供應量不足。根據疾病廳向國會保健福利委員會所屬的韓智雅（音）國民力量議員室提交的《新冠病毒治療劑供需現狀》顯示，以8月第壹周為基準，全國藥店和醫療機構的治療劑申請量共達19.8萬人份。但供應量為3.3萬人份，僅占16.7%。 雖然疾病廳表示將從16日開始追加提供治療劑，但專家們認為“為時已晚”。翰林大學醫學院感染內科教授李在甲表示：“如果好好提供治療劑，,就不會感到如此的危機感。已經有患者沒有拿到藥，今後流行規模可能會進壹步擴大。” 有人指出，疾病廳未能預測新冠病毒再流行規模，也沒有確保有效的治療劑。疾病廳相關人士表示：“去年夏天流行時，與去年4、5月的流行相比，治療劑的使用量增至10倍左右，今年也儲備了相似的水平。流行規模比預想的要大。現在治療劑的使用量是今年4、5月的35倍左右。” ●“勤洗手，勤通風換氣，確診患者盡量不要外出” 疾病廳為應對新冠病毒再次流行的情況，除了現有的《呼吸道傳染病預防守則》外，還另外制定了《新冠病毒感染預防守則》。疾病廳囑咐說：“如果感染了新冠病毒，為了其他人請戴上口罩，並克制不必要的見面或外出。”疾病廳勸告說，發熱或呼吸道癥狀嚴重時，在家休息，從癥狀消失的第二天開始進行日常生活，公司也要提供病假，讓成員生病時可以得到休息。 60歲以上和免疫力低下等高危人群在密閉的室內要戴口罩，避免大規模場所或活動。醫療機構等易感染設施從業人員必須戴口罩，每2小時通風10分鐘。在日常生活中，要遵守洗手30秒以上、咳嗽禮儀等。 隨著新冠病毒疫情再次擴散，地方自治團體和市道教育廳也進入了緊急狀態。京畿道為了加強新冠病毒肺炎發病趨勢的監測，決定從19日開始啟動16人規模的傳染病管理TF。隨著治療劑使用量的增加，仁川市將中央政府的供應周期從每周1次擴大到2次，並正在接受臨時追加供應。

한국어