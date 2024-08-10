圍繞金慶洙獲赦恢復權利……非李在明派“歡迎”、親李在明派“不得勁”. August. 10, 2024 07:59. by 金志炫 jhk85@donga.com. 據悉，隨著前慶尚南道知事金慶洙被列入“8月15日光復節特赦”恢復權利對象，執政黨內有點不安寧。有觀察人士認為，如果金慶洙復權，將開啟參加2026年地方選舉和2027年總統選舉的道路，有可能迅速成為黨代表候選人李在明的競爭者。在非李在明派系紛紛表示歡迎的情況下，親李在明派系表示，“為什麽壹定要在共同民主黨全黨大會之前復權”，認為此次復權帶有執政黨想要“分裂在野黨”的政治意圖。黨領導層惜字如金地表示：“如果確定復權，將從黨的角度表明立場。” 黨代表候選人金鬥官9日發表聲明表示：“金前知事的復權將成為激活共同民主黨多樣性和活力的契機。”金鬥官在強調金慶洙在黨內的作用時表示：“雖然不知道金前知事是在下次地方選舉中再次挑戰慶尚南道知事，還是在黨內發揮重要作用，還是出現在再補選中，但應該進行政治活動。” 此前曾表示“迫切需要包容的政治、統合的政治”、敦促金慶洙復權的京畿道知事金東兗也表示歡迎。在野黨相關人士表示：“在非李在明派系核心消失的情況下，金知事和前國務總理金富謙試圖通過包括金前知事在內的所謂‘三金’來牽制李（在明）候選人。”壹名非李在明派系議員表示：“金前知事的權力意誌確實比以前更加強烈。如果環境和余力合適，他本人也充分做好了與李在明競爭的準備。” 親李在明派壹直表現出感到別扭的神色。最高委員候選人李彥周表示：“我個人反對總統的赦免權本身。”他還說：“稱他（金前知事）為文在寅前總統的接班人等說法，是非常封建的思維方式。”最高委員張慶泰當天表示：“我認為應該保障（金前知事的）政治活動。盡管如此，偏偏在共同民主黨全黨大會過程中恢復權力確實有些讓人不得勁。” 政界有人指出，因“德魯王回帖造假”事件被判處有期徒刑的金慶洙不適合立即重返政界。在野黨相關人士表示：“無論如何，既然犯下了與選舉相關的違法行為，在重返政壇之前，不僅要贏得民心，還要有更多時間說服黨心。”

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