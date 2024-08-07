美國法院：“谷歌是壟斷企業”……韓國也不能對“科技大企”橫行霸道睜壹只眼閉壹只眼. August. 07, 2024 08:18. . 世界最大的搜索引擎企業谷歌因美國政府提出的反壟斷訴訟而敗訴。美國法院5日判決，谷歌是壟斷企業，為了維持壟斷，壹直采取限制競爭等非法行為。這是可以推翻科技大企壟斷結構的劃時代性判決，因此，以資本力和人工智能技術為先導掌握各國市場的平臺生態界，將發生翻天覆地的變化。 此次訴訟是美國司法部2020年10月起訴谷歌在占據美國搜索市場90%的過程中違反《反壟斷法》後開始的。經過4年的訴訟，美國聯邦法院判決谷歌惡意利用市場支配力，排除競爭者，侵害了消費者的選擇權。谷歌為了將本公司的搜索引擎作為智能手機的基本設置，向蘋果等制造企業支付了巨額資金，這被認為是非法補貼。另外，谷歌壟斷了智能手機和網絡瀏覽器的流通，使網絡廣告價格得以持續上漲。 除本土門戶網站掌握的韓國、中國等之外，谷歌支配著大部分國家的搜索市場，20多年來壹直占據著第壹的位置。但是，如果此次判決落定，搜索市場的重組將不可避免。具體的處罰等將在今後的審判中決定，最壞的情況是谷歌可能會出售部分事業。 很久以前就有人指出，谷歌等平臺企業利用資本實力掌握市場後，為了提高價格或防止利用其他競爭公司，動用各種小伎倆，破壞公正的市場秩序。這就是世界各國爭先恐後地強化平臺限制的原因。歐盟在3月全面引進被稱為“防止科技大企作威作福法”的數字市場法後，對蘋果、微軟、元宇宙（臉書母公司）等做出了違反法律的暫定結論。法國政府也計劃以違反《反壟斷法》的嫌疑對引領人工智能熱潮的英偉達進行制裁。 在韓國，YouTube、谷歌、微軟等全球科技大企也在擴大市場支配力，但對此實際上完全沒有對策。2022年，韓國在世界上首次實施了阻止谷歌、蘋果等強制實施本公司內部結算（In-App結算）方式的又名“防止谷歌作威作福法”，但兩年多來仍未實施實際制裁。規制當局推進的《平臺公平競爭促進法》也處於漂流狀態。我們也應該盡快制定法律制度，在不斬斷革新萌芽的情況下，阻止平臺企業的橫行霸道。

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