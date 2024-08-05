巴菲特出售股票，蘋果股票出售近半. August. 05, 2024 08:27. by 崔智善 aurinko@donga.com. 據悉，巴菲特（照片）領導的美國投資企業伯克希爾-哈撒韋僅在今年上半年（1月-6月）就拋售了所持蘋果股票的近壹半。至此，伯克希爾-哈撒韋公司的現金儲備額達到2769億美元（約377萬億韓元），創下了歷史最高紀錄。 當地時間3日伯克希爾-哈撒韋公開的公示資料和第二季度業績報告顯示，以6月末為準，公司持有的蘋果股份價值為842億美元（約114.63萬億韓元），比去年底的1743億美元（約237萬億韓元）減少壹半。《金融時報》分析說，伯克希爾-哈撒韋公司出售了約3.9億股蘋果股份，約占蘋果股份的壹半。伯克希爾-哈撒韋此前在第壹季度（1月-3月）公告時也表示，出售了約1.15億股蘋果股份。三星電子在第二季度也維持了出售蘋果股份的戰略。 市場正在關註標榜價值投資的巴菲特大量拋售蘋果股票的行為。此前，在5月的年度股東大會上，巴菲特就第壹季度出售蘋果股票壹事表示：“這是為了節約稅金。”但據《金融時報》報道，第二季度（4月-6月）也出售了近壹半的股份，因此，“節稅”的解釋相對來說缺乏說服力。伯克希爾-哈撒韋的投資組合中，繼蘋果之後持有最多的美國銀行股票也在上半年減少了8.8%左右。 通過此次出售，伯克希爾-哈撒韋公司的現金持有額達到2769億美元，創下了歷史最高紀錄。《金融時報》分析說，這是因為伯克希爾-哈撒韋公司沒有發現合適的投資處，正在積極投資短期國債。巴菲特5月曾強調：“在尋找既能讓我們賺大錢又能減少風險的企業之前，不會草率進行投資。”

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