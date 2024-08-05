劣質政治的弊端……58%的國民表示：“如果政治傾向不同，就無意交往”. August. 05, 2024 08:25. . 據調查，如果政治傾向不同，就沒有戀愛和結婚意向的國民超過58%。即使是朋友和熟人，如果政治傾向不同，也不會壹起喝酒的應答者達33%，回答不能壹起參加市民和社會團體活動的人占71%。這是根據國策研究所韓國保健社會研究院實施的社會統合實態診斷結果得出的結論。保健社會研究院昨天公布了去年6、7月份對3950名19歲-75歲男女進行面對面調查的研究結果。 此次調查表明，經過2016年彈核總統政局後，更加嚴重的政治、理念矛盾不僅僅停留在公論場。這意味著壞政治的危害會滲透到個人的日常生活。在戀愛、結婚、酒席、定期的社會、團體生活中，如果政治成為話題，對話就會變得不方便，見面的意義也會消失。 僅從最近的國會新聞來看，這種結果並不令人驚訝。在民生政治方面看不到的通宵阻撓議事、周末上午國會全體會議、反復出現的彈核案處理和總統否決權等，沒有壹個符合“即使發生沖突，也要通過對話解決”的國民願望。這種方式的政治在低級語言進壹步拉低後，以誘發矛盾為賺錢手段的部分極端社交媒體正在擴大再生產。經常暴露在這種政治中，導致在戀愛、結婚、酒席、社會活動中，對政治上的不同感到不舒服。 盡管如此，負有領導政治責任的龍山總統室和國會第壹大黨似乎在競爭誰的攻擊更刺激。龍山總統室相關人士就彈核廣播通信委員長李真淑壹事表示：“與朝鮮的垃圾氣球相似。”共同民主黨反駁道：“尹錫悅政權的形態是垃圾。”無論哪個國家，朝野政黨之間都會發生爭鬥。但哪裏會有這種稱對方的政治為垃圾、互扔話語炸彈的做法呢? 現在的政治有些不對勁。政治本應該憂心國民，但現在反而是國民在擔心政治。雖然被指出無數次，但並沒有改變的跡象。現在更進壹步，通過數字確認了隨著我們受到劣質政治的折磨、日常生活正在受到影響。

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