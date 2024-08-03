淪落為政治鬥爭工具的美國大法官終身制. August. 03, 2024 07:28. . 三權分立，特別是司法部門的獨立，被認為是美國成為最強大國家的主要動力。特別是賦予9名聯邦大法官終身職，保障信念判決起到了主要作用。此後，雖然與自己的意願不同，但尊重司法部門判斷的歷屆總統、知道該自行退位的幾名大法官也做出了明智的決定。 但是，從最近想隨心所欲地左右司法部門的前現任白宮主人、不知道“勇退”的大法官比比皆是的情況來看，這壹美麗的傳統似乎也已經壽終正寢。 首先是拜登總統。他表示將提議新的法案，把大法官的任期縮短到18年，來改變9名大法官中有6名是保守傾向的現有最高法院人員結構。他明知由於共和黨占多數的眾議院的反對，不可能在國會獲得通過，仍執意公開討論，很大程度上是為了在11月總統選舉前夕集結反對最高法院廢除墮胎權和少數族裔優待政策、對共和黨總統候選人特朗普作出壹系列有利判決的進步傾向選民。 這壹嘗試無法擺脫“只許州官放火，不許百姓點燈”的批評。他和民主黨在進步傾向法官比現在多的時候並沒有把終身制當作問題。但在總統選舉3個月前突然要改變建國後維持了248年的制度，誰不會懷疑他的真實意圖呢？ 特朗普在“只許州官放火，不許百姓點燈”方面也毫不遜色。2016年2月保守傾向的大法官安東尼·斯卡利亞去世後，時任總統奧巴馬提名司法部長梅裏克·加蘭德為新大法官。但特朗普堅決反對，稱“任期最後壹年的總統怎麽能任命終身職務呢?”當時共和黨也憑借議會多數黨的地位挫敗了奧巴馬的意誌。這樣的特朗普在卸任4個月前的2020年9月,在“進步的象征”魯思·金斯伯格大法官去世後，立即讓當時48歲的年輕保守大法官艾米·巴雷特坐上了這個位置。 幾名大法官的做法也令人大跌眼鏡。克拉倫斯·托馬斯是9人中最資深的大法官，他因數次款待、妻子弗吉尼亞妄議2020年總統選舉結果舞弊等，受到了損害大法官名譽的批評。壹名擔任大法官33年、受到各種非議的76歲大法官，有必要保障終身嗎？另壹名大法官塞繆爾·厄爾利托也在家中掛上了象征不服2020年總統選舉結果的“倒掛星條旗”，引發了政治偏向爭議。 因兩性平等判決等生前受到稱贊的金斯伯格也在事後受到了“錯過了勇退時機”的批評。2014年奧巴馬總統勸其辭職時，她拒絕了。進步陣營不滿地說，她又偏偏在特朗普政府時期去世，由巴雷特接任大法官，導致加速了最高法院的保守化。部分人高喊：“為了讓拜登總統在剩余任期內任命年輕的進步大法官，進步大法官三人中最年長的70歲大法官索尼婭·索托馬約爾現在應該辭職。” 美國人期待壽命只有38歲的建國當時實行的大法官終身制，順應時代變化進行改變，這壹主張是妥當的。但是，如果掌權者只想將其用於政派目的，大法官個人也不按照“智慧的九大支柱”行事，那麽縮短任期又有什麽用呢？ 體現美國民主主義正在經歷危機的地方，就是現在的聯邦最高法院。

한국어