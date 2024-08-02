即將結束的2年半高利率，美聯儲暗示或將於9月降息. August. 02, 2024 07:50. by 林雨宣 imsun@donga.com. 美國中央銀行聯邦儲備系統（Fed•美聯儲）強烈暗示了下個月基準利率的下調。如果美聯儲在9月會議時確定下調利率，從2022年初開始的全球高利率周期將在2年半後落下帷幕。歐洲和中國等世界各國也紛紛下調或準備下調利率。飽受內需和房地產市場停滯之苦的韓國也很有可能跟隨美國加入降息行列。 美聯儲上月31日（當地時間）召開聯邦公開市場委員會（FOMC），將基準利率凍結在目前的5.25%至5.50%，並表示，如果像現在這樣維持通貨膨脹穩定局面，將在9月的會議上下調利率。美聯儲主席傑羅姆•鮑威爾在FOMC會議結束後舉行的記者招待會上表示：“經濟正在接近下調利率的適當時機。降息可以在9月的會議上進行討論。”接著他補充道，“可以想象這樣壹種情況，即根據經濟的發展方式，從零降息到多次降息都有可能。”紐約時報（NYT）對此解釋說：“意味著今年剩下的9、11、12月等三次FOMC最多可以下調三次利率。” 華爾街認為美聯儲9月份下調利率的可能性接近100%。據以利率期貨市場指標預測美聯儲利率政策的芝加哥商品交易所（CME）聯邦儲備委員會（Fedwatch）透露，截至1日下午4時，市場參與者認為美聯儲9月份降息0.25個百分點的概率為86.5%。特別是9月份同時下調0.5個百分點的“大刀闊斧”的概率也預計為13.5%。美聯儲之所以如此迅速啟動降息，是因為認為物價在壹定程度上穩定，雇傭市場也有所放緩。美聯儲重視的6月個人消費支出（PCE）上升率為2.5%，比2022年的7.0%穩定了很多。與此同時，失業率上升到了2年零7個月以來的最高值4.1%。也就是說，需要通過下調利率來刺激經濟。

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