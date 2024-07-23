下半年專攻醫招生第壹天，塞弗倫斯教授們表示“不能收為學生”. July. 23, 2024 07:55. by 朴星民 min@donga.com. 據悉，從今年9月開始進行實習的下半年專攻醫（實習醫生、住院醫師）招募工作從22日開始，但幾乎沒有應聘者。隨著不指導新選拔的專攻醫的醫科大學教授們的動向擴散，大部分辭職專攻醫都放棄實習，走向了開院街。 全國211家修煉醫院大部分於22日開始了下半年專攻醫的招募工作。據悉，雖然修煉醫院向保健福利部下屬的修煉環境評價委員會（修評委）申請了招募包括辭職處理的7648名專攻醫空缺在內的7707人，但第壹天幾乎沒有專攻醫前來應聘。 反對政府和醫院管理層填補辭職處理專攻醫職位的醫科大學教授也在增加。 當天，以塞弗倫斯（Severance）醫院等為修煉醫院的延世大學醫學院教授緊急對策委員會發表聲明稱，“雖然醫院申請了下半年的定員，但這個位置是為塞弗倫斯專攻醫準備的。將騰出位置，為（專攻醫）堂堂正正、安全地返回提供支援。”另外，還對預備應聘者表明了立場：“即使因政府的暴力和威脅而被錄用，也不能接受成為學生和同事。”將首爾聖母醫院等作為修煉醫院的天主教中央醫療院影像醫學教室的教授們20日也曾表明立場稱“將拒絕教育和指導”。 也有人指出，在審查應聘者的過程中可能會被淘汰。首爾某大學醫院的必修科教授表示：“並不是壹定要按照公告人員來選拔。如果實力不足，也有可能不選拔。”5大大型醫院的相關人士也表示：“政府表示，如果不辭退未復職的專攻醫，就可以減少定員，因此申請了盡可能多的定員，但很難強制要求各科選拔幾人。” 熟悉大學醫院特有的牢固師生關系的辭職專攻醫之間也普遍認為“沒有必要勉強轉院”。首爾某大學醫院辭職專攻醫表示：“考慮到今後通往專任醫（研究員）、教授的過程，現在繼續和指導教授壹起走下去比較有利。”醫療界有觀測認為，只有沒有修煉醫院工作經驗的地方修煉醫院1年實習醫生和住院醫師的部分人會考慮轉移到首都圈醫院。 大部分辭職專攻醫沒有回到大學醫院，而是準備在第1、2車醫院就業。其宗旨是，如果放棄此次政府提出的恢復修煉特例，最快也要到明年9月才能回到醫院，因此要先賺錢觀察情況。在首都圈大學醫院作為住院醫師研修3年被辭職處理的前任專攻醫表示：“將在前輩經營的療養醫院工作幾個月，觀察情況。” 據悉，大韓專攻醫協議會非常對策委員長朴丹（音）最近也向首爾市醫師會要求積極雇傭辭職專攻醫。但是隨著湧向開院街的辭職專攻醫的增加，每月1000萬韓元左右的奉職醫工資下降到了600萬韓元左右。

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