特朗普發起“第二次廣場協議”，韓國做好準備了嗎？. July. 22, 2024 07:57. . 《日本經濟新聞》上個月說，“在全球金融市場，有3種處理匯率的方式”，介紹了有趣的觀點：“匯率應該交給市場”的七國集團（G7）方式、考慮到對經濟的影響而積極介入匯率的發展中國家方式、表面上聲稱“不考慮匯率”但實際上只考慮匯率的日本方式等。文章指出，日本雖然是世界第五大內需市場（美國、歐洲、中國、印度、日本），卻被匯率所左右。 日本經濟政策成為“起承轉匯率”，源於39年前日本經歷的“廣場協議”創傷。1985年，美國、日本、德國、法國、英國簽訂了人為降低各國貨幣對美元價值的廣場協議。達成協議後，日本未能及時應對匯率升值（日元兌美元匯率下跌），迎來了“失去的30年”。 日元對美元匯率在1985年為1美元兌換235日元，1年後降至1美元兌120日元左右。日本的出口競爭力和匯率壹起下降。由於經濟不穩定，日本當局選擇了“放錢”。1985年年利率為7%的長期利率在2年後降至4%左右，並放寬了房地產貸款限制。人為提高價值的貨幣大量投放市場後，泡沫像滾雪球壹樣越滾越大。1989年三菱收購曼哈頓洛克菲勒中心是泡沫經濟的頂峰。此後，日本政府反過來開始嚴格限制貸款。股價和房地產價格暴跌，銀行和證券公司破產。 2010年代以日本經濟復蘇為目標展開的“安倍經濟學”量化寬松政策，最終也是“起承轉匯率”政策。日本“轉動轉輪”印制日元，2012年日元對美元的匯率為80日元左右，到2015年升至120日元左右。由於日元持續走低，目前對美元匯率已在160日元左右上下。隨著東京銀座、大阪道頓堀被喜歡日元貶值的韓國人填滿，豐田等出口企業發展良好，日本政府期待的積極效果正在顯現。30多年來壹直沒有上漲的物價變得不穩定，日本國民對此非常不滿，但日本當局很難找到急劇改變日元貶值的意誌和余力。 “我們面臨著巨大的貨幣問題。他們總是希望弱勢。”日本對美國共和黨總統候選人特朗普的上述發言感到不安。因為，通過10多年的量化寬松政策，現在好不容易摸到外國人使用的美元，提高了出口競爭力，因為美國的“扭轉胳膊”又將迎來急劇的變化。日本政府擔心為了安撫本國國民對物價的不滿，推翻日元走低政策後，又會熄滅好不容易復蘇的經濟火種。但即便如此，也沒有勇氣與試圖幹預日元貶值的特朗普相抗衡。由“自己無能為力”的匯率決定經濟命運的日本的苦惱就在於此。 39年前的廣場協議給韓國帶來了“三低”（低油價、低美元、低利率）的繁榮。此後，隨著美日半導體協定、中國市場開放、企業技術能力的提高，進入了今天發達國家的門檻。 如果特朗普提出的糾正強美元政策成為“第二次廣場協議”，我們能像當時壹樣受益嗎？39年前，韓國展開了在強國“鯨魚之爭”的縫隙中生存的戰略。現在要想避免從外部打來的仗，規模已經太大。如果把韓國與日本、中國綁在壹起，視為“入侵美國制造業的國家”，韓國又該如何抵擋呢？日本、中國靠內需支撐，但韓國連這樣的市場都沒有。暴風雨即將來臨，但幾乎看不到為尋求解決方法而做的準備和思考。

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