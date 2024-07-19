兩天降雨量達634毫米……老地方又遭暴雨. July. 19, 2024 07:50. by 朴晟鎮記者、烏山=李京鎮記者 psjin@donga.com、lkj@donga.com. 首爾等首都圈兩天內發生了最大634毫米的雨水襲擊。這是進入此次梅雨季節以來降雨量最大的壹次，預計首都圈從周末20日起始將再次出現暴雨，損失有可能進壹步擴大。 據氣象廳18日透露，當天上午首都圈各地均有每小時降水量50毫米以上的暴雨。京畿道平澤市（88.5mm）、坡州市（69.8mm）、漣川郡（58.5mm）等地下暴雨時，眼睛看不見前方。壹般來說，每小時30毫米以上屬於暴雨，50毫米以上屬於極端暴雨。 首都圈繼17日降下最多每小時100毫米以上的暴雨後，18日又連下雨水炸彈。坡州市板門店的兩天降水量為634毫米，相當於坡州年平均降水量（1295.8毫米）的壹半。仁川和首爾在兩天時間裏也分別下了328.5毫米和208毫米的暴雨。 當天的暴雨是由於梅雨鋒被縮小為南北方向而發生的。梅雨鋒上的中等規模低氣壓不規則地發達，再加上從西南方向吹來的下層噴氣氣流，增加了大量的水蒸氣。 由於連續兩天暴雨，首都圈各處低窪地區居民紛紛躲避，道路和住宅被淹等，受災情況層出不窮。臨津江和漢灘江流域的8個地點發布了洪水特報，8個市道的36個市、郡、區有628戶、901人暫時躲避。行政安全部將中央災難安全對策本部從緊急壹階段提升至緊急二階段，並將暴雨危機警報水平從“註意”提升至“警戒”階段。 19日，梅雨鋒將南下，上午以南部地區為中心，每小時降雨量將達到20-30毫米。另外，氣象廳預報說，截止到19日，湖南地區最多還將出現150毫米的降雨。另外，周六（20日）西海上發達的中等規模低氣壓將從首都圈開始下梅雨，並擴散到全國。 梅雨天氣持續到周末，22日以後南部及濟州地區沒有降雨消息。氣象廳表示“變動性很大”，對梅雨結束的可能性持慎重態度。另外，主要數值預報模式是，隨著臺灣東南部低氣壓性漩渦的發達，不久後有可能發生今年第壹場臺風。

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