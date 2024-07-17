奔向崩潰的執政黨全黨大會……煽動憎惡情緒的黨權候選人只會責怪別人. July. 17, 2024 07:58. by 李相憲記者 dapaper@donga.com. 對於前壹天國民力量黨7月23日全黨大會聯合演講會上發生的候選人支持者之間的混戰事件，黨代表候選人們沒有反省，而是專註於“都是妳的錯”攻防戰。黨內有人強烈批評說：“煽動憎惡的黨權候選人只顧著展開‘妳死我活’式的攻防戰，保守勢力正在沒落，走向分裂黨的狗血劇。” 韓東勛候選人16日在A頻道油管《政治信號》上就前壹天的混戰劇表示：“元喜龍候選人的支持者們妨礙了我的演講。在演講過程中還不太清楚，後來壹看，是事先計劃好之後來的。”他還說：“總是說‘相互沖突’乃至‘相互誹謗’，到現在為止，我有做過壹件負面攻擊別人的事情嗎?”韓東勛方面在評論中表示：“如果為了攻擊韓東勛，拿著其他候選人陣營提供的號碼牌入場，是非常嚴重的事情。” 元喜龍當天反駁道：“好像有人高喊反對韓東勛的口號，不知道是我們的支持者還是其他候選人的支持者。擔心這樣的粉絲俱樂部行動是不是采取了過去我們黨沒有的做法。”這番話針對的是韓東勛的粉絲俱樂部“和勛壹起”。元喜龍還主張：“有支持韓東勛的油管博主對看似支持我的人施暴的視頻。” 羅卿援同時指責了韓東勛和元喜龍。羅卿援針對韓東勛表示，“參選本身就有巨大的分裂和破裂的原罪”，針對元喜龍說，“荒唐透頂的空話，老套的負面攻擊是火上澆油。”尹相現候選人也批評道：“把全黨大會變質為分黨大會，制造互相指責的混亂局面，分裂和暴力橫行的混亂局面，罪魁禍首是誰?” 首爾市長吳世勛表示：“想成為遇難船只的船長嗎?在發生暴力事件的極端對立中，無論誰成為黨代表，其意義都會減半。”

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