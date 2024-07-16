警護處出身官員請求“預訂海軍陸戰隊高爾夫球場”……林成根發送確認預約短信. July. 16, 2024 08:03. by 具民基記者、崔美松 koo@donga.com、cms@donga.com. 據悉，正在調查海軍陸戰隊上等兵蔡某殉職事件的高層公職人員犯罪調查處（公調處）確保了前海軍陸戰隊第1師師長林成根與總統警護處出身的宋某就預約海軍陸戰隊高爾夫球場問題互發的短信。 綜合15日《東亞日報》的采訪，公調處得到了2022年5月宋某向林成根發送的要求預約海軍陸戰隊高爾夫球場的短信。同樣是海軍陸戰隊出身的宋某被指為林成根的“救命遊說窗口”。據悉，與林成根討論高爾夫聚會的Kakao Talk聊天室中，德意誌汽車股價操縱事件的共犯李某等也在壹起。 據悉，當時宋某向林成根發送了主要內容是“5月份請預約德山大學運動”的短信，林成根回答稱：“正在西海延坪島進行演習，以後會聯系。”公調處認為，“德山大學”是指位於京畿道華城的海軍陸戰隊高爾夫球場“德山大學體力鍛煉場”。 據悉，公調處還掌握了林成根同年6月向宋某發送（轉發）包含以本人名義預約德山大學體力鍛煉場的內容的預約確定短信的事實。據悉，該短信包括預約時間和路線等。公調處最近訪問了該高爾夫球場，確認了出入記錄等。 宋某15日在接受《東亞日報》電話采訪時承認了與林成根打過高爾夫的事實。不過，他解釋說：“只是偶然在打招呼之前問候壹下才認識的，並不是‘高爾夫聚會’。之後沒有打過高爾夫。”林成根方面表示，“從（蔡上等兵殉職的）去年7月19日起到（第二次表明辭意之後的）8月31日為止，沒有與宋某通過電話”，否認了遊說營救的嫌疑，但並未透露是否通過短信等方式接觸。

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