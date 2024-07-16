特朗普：“在暗殺中幸存下來是超現實的經歷……將重寫演講稿，想實現美國團結”. July. 16, 2024 08:02. by 林雨宣 imsun@donga.com. “在暗殺攻擊中幸存下來是‘超現實的（surreal）’經歷。真的差點死了。” 美國前總統唐納德•特朗普當地時間14日在接受《紐約郵報》采訪時，就前壹天自己經歷的暗殺事件做出了上述表示。《紐約郵報》在他的專機上采訪了前往共和黨全黨大會（15日至18日）舉行地威斯康星州密爾沃基的特朗普，時間約30分鐘。這是前總統特朗普在槍擊事件發生後首次接受媒體采訪。 特朗普前總統指著覆蓋自己右耳的白色繃帶說：“醫院醫生說沒有見過這種情況（子彈穿透耳朵上部），並稱其為奇跡。”他還說：“特勤局要員把我拉出舞臺後，我還想繼續和支持者對話，但是要員們說不安全，應該去醫院。” 特朗普前總統還解釋了他在案發現場多次說“我穿壹下鞋子”而成為話題的事情。他笑著說：“要員們讓我讓我躺下的時候太用力了，我的鞋子都掉了。” 特朗普還稱贊特勤局要員“壹槍”射殺槍擊犯是英雄行為。他評價說：“要員們用壹發子彈（one shot）準確地射向（槍擊犯的）眼睛之間，殺死了他”，“完成了夢幻般的事情。” 特朗普前總統還對壹系列事發時的照片發表評論，這些照片中他臉上沾著血、手握拳頭舉向空中，並三次高喊“戰鬥吧”。他表示：“通常妳得死了後才能有壹張標誌性的（iconic）照片。但我沒有死”，“很多人說，我是神的恩寵，所以我還在這裏。” 當被問及是否會出席參加了遊說但遭槍擊死亡的地區義勇消防官出身的科裏•康佩拉托雷的葬禮時，他回答說：“是的。”他接著對輔佐團們說：“把（在遊說現場受傷的人的）電話號碼要過來。我想去醫院給所有的家人打電話。” 特朗普前總統還說明了自己計劃在全黨大會上重新寫演講稿。他說：“此前準備了聚焦（喬•拜登）政府的極度強硬和優秀的演講，但是已經把它扔掉了”，“正在準備新的演講，以團結整個國家。”

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