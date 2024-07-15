美國印太司令：“必要時韓國可以引進核潛艇”. July. 15, 2024 07:49. by 孫孝周記者、申娜莉記者 hjson@donga.com、journari@donga.com. 美軍四星將軍、美國印度太平洋司令塞繆爾·帕帕羅（照片）表示：“如果作戰分析結果顯示產生對引進核動力潛艇的信任（believe），今後可以推進（move forward）。" 此前，美國對韓國軍方引進核動力潛水艇壹事明確表示反對。但此次負責亞太地區軍事作戰的司令部指揮官卻破例做出了可作肯定解釋的發言。美國印度太平洋司令部負責指揮駐韓美軍和駐日美軍等，管轄有事時首先在韓半島展開的航空母艦或戰略轟炸機等。 帕帕羅當地時間11日在印太司令部所在的美國夏威夷希卡姆空軍基地會見韓國媒體時，對於“韓國引進核動力潛艇的呼聲很高。妳如何看待”的提問回答說：“朝鮮提高核武水平是所有人都擔心的情況。從執行潛艇戰鬥的觀點來看，作為同盟國，韓美兩國尋找能夠整合戰鬥力、進行防禦的最有效、最有效的方式非常重要。”也就是說，如果認為韓國引進核動力潛水艇最有效果、最有效率，就可以推進。 美國國防部長勞埃德·奧斯汀上個月在新加坡舉行的亞洲安全會議（香格裏拉對話）時，被問到“如果韓國請求支援建造核動力潛艇，妳會支持嗎”時斷然否認說，“現在美國很難接受”。但據分析，此次美國之所以做出似乎多少改變了立場的發言，是因為朝鮮和俄羅斯簽署了為韓半島發生緊急情況時俄羅斯軍事介入開辟道路的新條約，韓半島緊張局勢不斷升級。韓國政府正在關註美國政府是否出現了部分認可韓國擁有核動力潛水艇必要性的氛圍。韓國政府高層相關人士14日在與《東亞日報》的通話中表示：“美方有這種認識，可以給予肯定的評價。”

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