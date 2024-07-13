最低工資10030韓元……遭勞方反對，資方也不滿意. July. 13, 2024 07:21. by 周愛珍記者、金恩智記者 jaj@donga.com、eunji@donga.com. 最低工資委員會12日決定明年的最低工資為每小時10030萬韓元，比今年（9860韓元）上漲170韓元（1.7%）。這也是自1988年實行最低工資制度後，時隔37年時薪首次超過1萬韓元。如果將明年的最低工資換算成工資標準，將達到209.6270萬韓元。 最低工資委員會11日下午3點開始通宵會議，12日早上2點半左右在第11次全體會議上通過投票決定了明年的最低工資。資方委員和經營方委員在前壹天晚上舉行的第10次全體會議上提出了3次修正案，但未能縮小意見，最終參考公益委員提案，勞動界和經營界的最終方案分別為10120韓元和10030韓元。之後，全國民主勞動組合總聯盟（民主勞總）推薦的4名勞動界委員退場，其余人員進行了投票，23人中有14人贊成經營界的最終方案。似乎有超過壹半的公益委員站在了經營界壹邊。 對於當天決定的明年最低工資，經營界擔心稱，“最低工資1萬韓元時代開幕了”，勞動界則對“有史以來第二低的上漲率”表示不滿。韓國經營者總協會在聲明中表示：“考慮到中小、小型企業和小工商業者的迫切性，本應該凍結的，對此深表遺憾。”相反，韓國勞動組合總聯盟（韓國勞總）批評稱：“1.7%是（繼2021年的1.5%之後）歷史上第二低的增長率，是實際工資的遞減。” 專家們指出，最低工資已超過1萬韓元，因此應該立即回顧壹段時間以來最低工資的決定過程，完善系統。中央大學社會學系教授李炳勛（音）表示：“最低工資1萬韓元在最低工資暴漲過程中，對小工商業主起到了‘心理馬其諾防線’的作用。今後只有將適當反映物價上漲率、經濟增長率等的公式法制化，並據此決定，才能防止每次不必要的社會矛盾重演。”

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