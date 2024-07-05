美洲杯八強賽將上演強強對話，巴西和烏拉圭提早相遇. July. 05, 2024 08:10. by 金正勛記者 hun@donga.com. 巴西和烏拉圭將在7日舉行的2024美洲杯（南美足球錦標賽）8強賽上相遇。烏拉圭隊以15次與阿根廷隊壹起創下該賽事最多冠軍紀錄，而巴西隊以9次冠軍位列第三，兩隊的相遇似乎有點早。因為巴西隊在D組小組賽上以1勝2平（積5分）的成績意外地萎靡不振，將小組第壹的位置拱手讓給哥倫比亞隊（積7分•2勝1平），排在了第2位，從而遭遇了C組第1位的烏拉圭隊。 在客觀戰鬥力方面，巴西隊領先。巴西的國際足聯（FIFA）排名第4位，比烏拉圭（第14位）高10個名次。在兩隊的歷史交鋒戰績上，巴西隊也以40勝17平22負大幅領先對手。美國《福克斯新聞》分析說，以賭博網站的賠率為基礎，巴西隊獲勝的可能性更高壹些。 但在美洲杯歷史奪冠次數方面，烏拉圭隊遙遙領先。在小組賽中，烏拉圭隊在3場比賽中取得全勝，攻入9球，僅失1球。英國廣播公司（BBC）預測說：“從小組賽的表現來看，巴西隊有必要進壹步提升狀態，否則可能會輸給烏拉圭隊。” 在巴西隊內攻入2球的維尼修斯•儒尼奧爾（24歲）在3日與哥倫比亞隊的小組賽最後壹場比賽中毆打對手哈梅斯•羅德裏格斯（33歲），因此無法參加8強賽，這也是壹大變數。而烏拉圭隊中打進兩粒進球的達爾溫•努涅斯（25歲）和馬克西米利亞諾•阿勞霍（24歲）等主力球員能都披掛上陣。 另外，將與厄瓜多爾隊在8強賽上相遇的上屆冠軍阿根廷隊的“隊長”萊昂內爾•梅西（37歲）的出場前景尚不明朗。在與智利隊的A組小組賽第2場比賽後，梅西稱自己的右腿筋有些不舒服。此外，哥倫比亞隊將對陣巴拿馬隊，加拿大對則將迎戰委內瑞拉隊，爭奪最後兩張4強入場券。

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