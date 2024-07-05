大企業四五十歲員工占比首次超過二十多歲……青年雇用亮起了紅燈. July. 05, 2024 08:07. . 據悉，去年三星電子40歲以上的中老年職員比率首次超過29歲以下的青年層。代表韓國的四大企業的職員中，青年層的比率持續下降。即使有著隨著經濟進入成熟期、產業結構高度化而不可避免的壹方面，但如果這種情況持續下去，整個經濟的活力也會下降。 根據《東亞日報》采訪組的分析，2008年三星電子的29歲以下職員比率為60%，去年下降至27%。同期，40歲以上人群的比率從10.2%升至30.4%，首次出現了世代逆轉現象。以現代汽車為例，50歲以上的比重從前年的34%升至44%，而30-49歲的比重從56%降至44%。SK海力士、LG電子也只是存在程度上的差異，青年層比重明顯減少。 產業現場老齡化的最大原因是，隨著企業增長速度的下降，為應對組織擴大，提前選拔青年人力的做法減少。由於僵硬的雇傭制度，企業增加了自動化投資，現場必要人力減少，這壹方面的影響也不小。即使不能晉升，也想留在公司的中年職員增多，選拔青年層的余地減少，也是原因之壹。 要想克服這種情況，企業必須尋找新的增長動力，擴大經營規模，積極補充年輕人才。但是，作為裝置產業的半導體等與投資規模相比，雇傭創造力較低，電動車、充電電池等新產業也隨著全球消費的停滯，未能創造預期的就業機會。青年層偏愛的現代汽車的藍領工作崗位，由於工會主張延長退休年齡等，很難大幅增加雇傭。相比新職員更傾向於立即能使用的有經驗職員的現象也越來越嚴重。 要想解決令人郁悶的青年雇傭難，企業、勞動者、政府應該面對面思考有助於創造未來工作崗位的方法。如果繼續實行即將退休的高齡勞動者享受最高年薪的定崗年薪制，企業很難確保青年招聘余力。正因如此，根據業務的重要性、成果，可以靈活調整工資的工資制度改革迫在眉睫。不應該認為企業創造優質工作崗位的作用是理所當然的，而應該對大幅增加青年雇傭的企業加強稅制支援。

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