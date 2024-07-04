慘案現場的護欄不是為了保護市民，而是防止橫穿馬路. July. 04, 2024 08:28. by 李采完記者、朱賢宇記者 chaewani@donga.com. 經確認，1日發生的首爾市廳站逆行慘案當時，遇難者和肇事車輛之間的人行道旁的防護欄（護欄）並沒有以保護行人免受車輛事故的影響為目的設置。該護欄是用於防止單純橫穿馬路及自行車摔倒。有人指出，由於性能標準薄弱，從壹開始就不能起到保護行人的作用。 3日，據首爾中區透露，該護欄設置於2012年。根據現行法律，護欄分為“車輛防護用”和“（保護）行人用”。設置在交叉路口、高速公路等處的護欄是車輛防護用。要經過車輛碰撞試驗，達到壹定的性能標準。相反，設置在發生事故的市廳站壹帶人行道上的行人用護欄則無需經過車輛碰撞性能試驗。這是為了防止行人擅自橫穿馬路或自行車摔倒在道路上等而設置的。因此，護欄上部每米承受10公斤，側面每米承受37公斤的負荷即可。從現場閉路電視（CCTV）來看，肇事車輛瞬間砸碎護欄，突襲了市民。 專家建議，應加強行人用護欄的車輛抵抗力。澳大利亞規定，從明年1月1日開始，在所有道路上設置新防護墻時，必須滿足MASH 3等級（TL3）以上。要想獲得TL3等級，即使重2270公斤的車輛以時速100公裏相撞，也不會倒塌。此次肇事者駕駛的捷尼賽思G80空車的重量為1930公斤，以時速100公裏的速度逆行。 這就是為什麽有人指出，如果有更堅固的護欄，就可以減少損失的原因。三星交通安全文化研究所首席研究員趙俊漢（音）表示：“當地的行人用護欄在車輛沖撞時只能像麥芽糖壹樣彎曲。必須強化耐久性標準，以承受最低時速30公裏的沖擊。”

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