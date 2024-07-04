曾擁有“大伽椰王城”的高靈郡成為第五個古都. July. 04, 2024 08:27. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 公元5、6世紀曾領導伽椰聯盟的大伽椰王城所在的慶北高靈郡被指定為新的“古都”。此前的2004年，慶北慶州、忠南扶余、公州、全北益山同時被指定為古都後，時隔20年，高靈成為了第5個古都。 國家遺產廳3日表示，“古都保存培育中央審議委員會通過決議將高靈指定為古都。”古都是指過去作為韓民族的政治、文化中心而具有重要歷史意義的地區。國家遺產廳表示：“委員會認為，位於高靈的大伽椰都城的框架保存完好，景觀價值突出，居民們對古都指定達成了共識，因此具有充分的指定價值。” 此前，韓國政府在2004年3月制定《古都保存相關特別法》時，首次將慶州等4個地方指定為古都。如果被指定為古都，將對包括改善居住環境及街道景觀的古都形象尋找事業在內，整頓遺址和改善古都歷史文化環境的古都歷史城市建設事業、建立世界遺產及核心遺址探訪據點中心的古都探訪據點建設事業等提供國家經費支援。 高靈是伽椰後半期5、6世紀左右伽椰聯盟的盟主大伽椰的王城所在地。宮城址、古墳群、王宮的防禦城等伽椰文化遺產仍然存在。去年，高靈池山洞古墳群等7個伽椰古墳群被列入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。大邱韓醫大學名譽教授（考古學）金世基（音）表示：“伽椰具有獨特的陶器文化，出口鐵器等，具有與其他古代國家不同的獨創性”，“古都指定將成為將至今為止壹直被認為是神秘存在的伽椰理解成更實體國家的契機。”

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