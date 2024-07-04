搶奪議事槌、撕毀投票用紙……最低工資分級適用再次泡湯. July. 04, 2024 08:26. . 按行業分類適用最低工資的方案在資方和勞方的對立中告吹。由9名勞、資、公益委員組成的最低工資委員會前天召開第七次全體會議，以15票反對、11票贊成、1票無效否決了適用案。在此過程中，隨著討論趨於激烈，出現了高聲相對，部分勞動者委員為了阻止投票，搶奪最低工資委員長的議事槌，撕毀投票用紙等妨礙投票的行為，引起了爭議。 在當天的會議上，資方委員（經營界）們以近幾年來因急劇的最低工資上調、小業主的支付能力減弱為由，要求飯店、出租車運輸業、便利店等分級適用最低工資。對此，勞方委員（勞動界）們反對說：“有可能破壞最低工資制度的宗旨，引發低工資行業的烙印效果。”經過3個多小時的攻防戰，委員長決定進行表決，全國民主勞動組合總聯盟（簡稱民主勞總）推薦的勞工方委員們立即制止了這壹行為。理由是5月份政府新委任的公益委員們的傾向不確定的情況下不能進行表決。 在決定對國民經濟產生重要影響的案件時，法定審議機構發生妨礙投票的行為，這是任何理由都無法容忍的。由於無法避免行使實力會影響表決的懷疑，表決結果的正當性也受到了損害。隨著勞資雙方的矛盾加深，今後最低工資審議也將面臨困難。資方委員們決定不參加預定於今天召開的第八次全體會議。 最低工資分級適用的必要性從數年前起就已提出。由於不考慮各行業的生產率和資方的支付能力，壹次性急劇提高最低工資，因此小型個體戶和中小企業因人工成本負擔而面臨極限。農林漁業和飲食、住宿業無法支付最低工資的企業比率超過30%。隨著收入低於職員的業主增加，也出現了減少雇傭的副作用。勞動界也不應該壹味地反對，而是有必要配合現實，靈活地調整最低工資。 借此機會，也要考慮調整極端對立像年例活動壹樣反復出現的最低工資決策結構。與獨立委員會或專家小組決定最低工資的大部分發達國家不同，韓國變質為利害關系者聚集在壹起進行消耗性較量的“全國單位工資協商”。自1988年實行最低工資制度以來，通過勞資協議決定的只有7次。即使從現在開始，也要分析宏觀經濟形勢和勞動市場的變化，修改制度，以便合理決定最低工資。

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