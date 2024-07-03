有味道的希望. July. 03, 2024 08:00. . 1971年冬天，在束草機場，客機機長奎植（成東鎰飾）看著泰仁（河正宇飾）抽的煙問道。泰仁只是因為圖案漂亮而抽的香煙的名字叫“希望”。雖然是擦肩而過的場面，但那句臺詞卻包含著對今後發生的重大事件的伏筆。在毫無想法地綻放這種“希望”之前，他完全沒想到在飛往金浦機場的民航飛機上會出現手持自制炸彈的恐怖分子。更何況，恐怖分子不分青紅皂白地引爆炸彈，威脅要逃往朝鮮。但是，在平凡的日子裏，希望並不怎麽重要，只有在達到極端情況時才會想起這樣的單詞。泰仁最終抓住這壹希望，說服恐怖分子，威脅恐怖分子，甚至展開殊死搏鬥，並最終做出了義人的選擇。 金聖翰導演的電影《亡命劫機鱷Hijacking》根據1971年實際發生的大韓航空飛機F-27劫機未遂事件改編。當時在恐怖分子被制服的過程中，炸彈掉落並點燃後，實習飛行員全明世（音譯）為了保護乘客，奮不顧身地用自己的身體壓住炸彈，將損失降到最低。恐怖分子雖然被擊斃，但兩次爆炸使飛機失去動力，面臨墜落危機。但是機長成功在高城海邊緊急著陸，乘客們全都安全了。全明世身負重傷，最終在移送途中死亡，是這壹危急情況的唯壹犧牲者。 在影片中，恐怖分子龍大（呂珍九飾）對泰仁說的“照這樣下去，大家可能都會死”的話說：“活著比死了更可怕。”因此，找不到任何希望的人的吶喊雖然是恐怖分子，但令人感到淒涼。能夠感受到希望的社會才是所有人都能生存下去的跳板。

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