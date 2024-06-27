聖者與野獸之間. June. 27, 2024 08:22. . 著名畫家保羅•高更向往純粹而原始的世界。1891年，在前往南太平洋塔希提島之前，他畫了壹幅《與黃色基督的自畫像》（1890~1891年•照片）。沈重地凝視畫面外觀眾的畫家的身後是掛在十字架上的耶穌。他為什麽在自畫像上畫了黃色的耶穌？ 高更在法國阿爾勒與梵高戰鬥後返回了阿凡橋。在那裏他畫了《黃色的基督》。自畫像中的耶穌就是這幅畫的壹部分。與原件不同，畫作的左右顛倒是因為看著鏡子畫的。畫中的耶穌以在阿凡橋教會看到的耶穌像為模特。實際上，它也是塗成黃色的耶穌像。象征希望的黃色也是高更最喜歡的顏色。雖然畫這幅畫時人生正在觸底，但到塔希提島後，他抱有能夠做自己想要的藝術並取得成功的希望。 在成為畫家之前，高更從事過壹些職業，在證券交易所工作。經濟上也很富裕，可以用閑錢收集美術品。後來他開始畫畫，35歲左右幹脆轉向了專業畫家。因為是有5個子女的家長，所以所有人都勸阻他。結果，由於生活困難，丹麥妻子帶著子女回到了故鄉。因此，他在這幅畫中把被家人拋棄，作為畫家得不到認可的痛苦比喻為耶穌的苦難。 耶穌是苦難和救贖的象征性人物。他是為了拯救人類而犧牲自己的聖者。高更為了自己的成功和欲望而以苦難自居。也許他本人也在追求藝術和世俗欲望之間苦惱過。也許是因為這個原因，他在耶穌旁邊畫了壹個有著扭曲面孔的壇子，表現出了自己野獸般的性格和痛苦。最終，這幅自畫像成為了在聖者和野獸之間有過苦惱，但終將取得勝利的畫家的宣言。

한국어