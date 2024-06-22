首爾大學醫院停診中斷，74%的教授表示贊成. June. 22, 2024 08:19. by 趙維拉記者、朴成敏記者 jyr0101@donga.com. 首爾大學醫學院下屬的首爾大學醫院、盆唐首爾大學醫院、波拉美醫院、首爾大學醫院江南中心等4家醫院的教授們決定，從17日開始的無限期停診在5天後中斷。由於無限期停診，患者損失加重，而且向政府要求的取消對見習醫生（實習醫生、住院醫師）的診療維持命令和業務開始命令不被接受等現實性的局限，似乎對此次決定產生了影響。首爾大學醫院等4家醫院將從24日開始恢復正常診療。 首爾大學醫學院•醫院教授協議會非常對策委員會21日表示：“以教授為對象進行調查的結果顯示，回答問卷調查的948人中有698人（73.6%）認為應該中斷停診，轉換為‘可持續方式的抵抗’。” 緊急對策委員會解釋說：“中斷全面停診的理由是不能放任現在可能發生的患者的損失”，“雖然全面停診期間也維持了對無法推遲的重癥、疑難雜癥、急診患者的診療，但是從首爾大學醫院的特性來看，如果現狀長期持續下去，對維持診療的重癥患者也會造成實際損失。”但委員會也表示，將繼續進行監視和批評政策制定過程、提出對策等“可持續方式的抵抗”。 Severance醫院和首爾峨山醫院等此前預告無限期停診的其他大型醫院也將受到影響。Severance醫院、江南Severance醫院、龍仁Severance醫院所屬的延世大學醫學院教授緊急對策委員會相關人士表示：“在掌握首爾大學醫學院、醫院緊急對策委員會的（停診中斷）脈絡和內容後，將召開內部會議，必要時以全體教授為對象重新討論（停診與否等）。” 另外，患者團體敦促解決已持續4個月的醫療空白事態，並表示將於下月4日舉行歷屆最大規模的總動員大會。全國保健醫療產業工會表示：“如果6月內診療不能恢復正常，將向政府和醫生團體進行全面鬥爭”，敦促消除醫政矛盾。

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