離開開放人工智能的蘇茨克韋爾：“將打造安全的人工智能". June. 21, 2024 07:47. by 李基旭記者 71wook@donga.com. “構建安全的超智能（SSI）是我們時代最重要的技術問題。” 開放人工智能的共同創業者兼首席科學家伊利亞·蘇茨克韋爾（38歲）在離開開放人工智能壹個月後宣布將創建新的人工智能創業企業。蘇茨克韋爾是去年11月引發罷免開放人工智能首席執行官薩姆·奧爾特曼風波的董事會成員之壹。 蘇茨克韋爾19日在社交媒體X（原推特）上表示“要開始新的公司”，並附上了“安全超智能（株）”的公告。帖文稱：“以安全的超智能這壹目標和產品，開始了世界首個安全超智能研究所。”開放人工智能前技術負責人丹尼爾·利維和蘋果前人工智能負責人丹尼爾·格羅斯也壹同參與。 蘇茨克韋爾沒有透露具體要生產什麽樣的產品。但是，他對彭博社表示：“我們的安全和‘原子能安全’是壹樣的”，暗示要開發安全的人工智能控制系統。他表示：“在出現安全超智能之前，不會做其他任何事情。” 蘇茨克韋爾是猶太人，出生在俄羅斯，從5歲起在以色列耶路撒冷長大。之後他移民加拿大，在人工智能深度學習的教父多倫多大學教授傑弗裏·欣頓手下，專攻了研究模仿人類大腦的電腦的神經網絡技術。據悉，蘇茨克韋爾受到了欣頓認為“人工智能會對人類造成危害”的影響。 蘇茨克韋爾從2013年起在谷歌工作，得到了特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克的關註。馬斯克在開放人工智能創業時帶入了他，但後來表示：“那是我做過的最艱難的招人戰鬥，但他是開放人工智能能夠成功的核心。” 去年7月，蘇茨克韋爾還在開放人工智能組建了研究人工智能危險的安全組“超級對齊系統”。當時他說，“擁有比人類更優秀智能的人工智會在10年內誕生”，並表示應該做好應對準備。但這種傾向導致了與人工智能開發論者、時任首席執行官奧爾特曼的沖突。最終，解雇奧爾特曼的風波以失敗告終，蘇茨克韋爾上個月從開放人工智能辭職。

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