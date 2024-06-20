“黑山總理是‘Terra-Luna事件’核心人物權道亨公司的初期個人投資者”. June. 20, 2024 07:51. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 當地日刊《Vijesti》18日（當地時間）報道稱，加密貨幣“Terra-Luna”暴跌事件的核心人物、Terraform Labs公司代表權道亨（33歲）目前處於拘禁狀態，而東歐黑山總理米洛伊科•斯帕伊奇（37歲）是Terraform Labs的初期個人投資者。隨著有關權某和斯帕伊奇總理的親密關系的報道接連不斷，人們開始關註這是否會對權某的罪犯引渡審判產生影響。 據美國證券交易委員會（SEC）向紐約南部聯邦法院作為證據提交的資料顯示，從2018年4月開始到2021年夏天為止，Terraform Labs共有81名初期投資者。其中，斯帕伊奇總理的名字排在第十六位。特別是他在2018年4月17日以個人身份購買了75萬枚Luna幣，每枚10美分。 Luna幣在2022年4月壹度飆升至每枚119美元（約16.4萬韓元）。但是大約壹個月後暴跌，實際上成了廢紙。這意味著，如果他以最高價出售75萬枚Luna幣，理論上可以獲得9000萬美元（約1243億韓元）的差價。 《Vijesti》表示，雖然向總理室提出了“在Luna暴跌之前總理擁有多少Luna幣”的問題，但沒有得到回答。但是斯帕伊奇總理的親信、司法部長安德烈•米洛維奇在報道之後主張“斯帕伊奇總理也是詐騙的受害者”。 兩人勾結的疑惑由來已久。《華爾街日報》（WSJ）報道說，權某在受到國際刑警組織紅色通緝的2022年末，在附近的塞爾維亞與斯帕伊奇總理見了面。去年6月，在黑山議會選舉之前，當地媒體也曾報道權某向斯帕伊奇總理提供了非法政治資金。 去年3月，權某在黑山使用偽造護照時被揭發，壹直處於拘禁狀態。韓國和美國司法當局都以詐騙嫌疑起訴了權某。對此，將他遣送回何處的罪犯引渡審判正在進行中。此前，司法部長米洛維奇曾表示：“只有權某自己才能決定引渡至韓國和美國中的哪個國家。”權某希望前往金融犯罪量刑較低的韓國。

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