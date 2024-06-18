崔泰源方面稱“財產分割股票價值計算存在嚴重錯誤”，法院修改判決書. June. 18, 2024 07:59. by 郭道英 now@donga.com. SK集團會長崔泰源在與“蝴蝶藝術中心”館長盧素英的離婚訴訟二審判決後，首次召開記者招待會，表明了判決書中“發現了明顯的錯誤”的立場。崔會長在兩次向國民低頭道歉的同時，也多次強調了將對二審判決進行上訴的宗旨。 17日，崔會長在首爾鐘路區SK瑞麟辦公大廈舉行的記者會上表示，“因為個人事務給國民帶來了困擾，對此表示道歉”，然後深深地低下了頭2秒鐘。崔會長表示：“司法部的判決應該得到尊重，但我這次決定上訴。” 對於上訴決定背景，崔會長表示：“首先發現了有關財產分割的客觀明確的錯誤”，“對於（SK股份公司）股票是否成為分割對象，以及應該分割多少的前提，也是致命的錯誤。”他還表示：“有觀點認為SK集團依靠非法資金或第六共和國（盧泰愚政府）的支持而成長，這種說法否定了SK集團的整個歷史，也與事實不符。不僅是我，SK集團全體成員的名譽和自豪感都因此受到了損害。” 崔會長強調：“希望大法院能做出明智的判斷，糾正這壹錯誤。無論未來判決如何，我將始終恪盡職守，努力經營，為國家經濟發展貢獻力量。” 當天，崔會長方面的法律代理人表示，判決書存在致命的錯誤，錯誤計算了SK（株）的前身大韓電信的股票價值。二審法院錯誤地計算了1998年SK前任會長崔鐘賢去世時的大韓電信的股票價值100韓元，而不是1000韓元。基於錯誤的判斷，二審法院低估了崔泰源會長繼承的資產，將他誤認為“白手起家的企業家”。SK方面指出：“法院以錯誤的前提為基礎，高估了盧館長對崔會長的財產形成做出的貢獻。” 記者招待會結束後，二審法院做出了將判決書中的100韓元修改為1000韓元的更正決定。但是結論並沒有改變。 對於當天的記者招待會，盧館長方面的法律代理人表示：“雖然不能否認SK C&C股票價值大幅上升的事實，但對結論沒有影響”，“對方試圖通過誇大部分來妨礙司法部的判斷，對此感到非常遺憾。”

한국어