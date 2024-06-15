轟！轟！轟！轟！轟！“朴炳鎬轉會三星隊後的表現完全物超所值”. June. 15, 2024 08:45. by 李憲宰 uni@donga.com. 三星隊需要右手巨炮，而朴炳鎬（38歲）則需要能夠安心打比賽的地方。上月28日，三星隊和KT隊以朴炳鎬和吳在壹互換球隊的壹對壹轉會，對三星隊和朴炳鎬來說可謂雙贏。 13日，朴炳鎬在大邱三星獅子公園棒球場舉行的與LG隊的職業棒球主場比賽上，作為4號擊球手兼1壘手出場，並在第2局下半局擊中LG隊首發投手凱西•凱利投出的時速126公裏的曲線球，遠遠越過了左側圍墻。這是他本賽季的第8記本壘打，也是他在韓職棒聯賽的第388記本壘打。加上在美國職業棒球大聯盟（MLB）明尼蘇達雙城隊擊出的12個本壘打，這也是他個人韓美職業棒球總計第400記本壘打。 隨著三星隊當天以6比3獲勝，朴炳鎬的本壘打成為了決勝本壘打。三星隊以在周中3連戰開始之前處於領先地位的LG隊為對象，在3場比賽中全部獲勝，展開了領頭羊競爭。 今年年薪為7億韓元的朴炳鎬在轉會前在KT隊的主力爭奪戰中處於劣勢，度過了艱難的時期。“天才擊球手”姜白虎復活，文相澈也爆發了潛力，因此沒能得到應有的出場機會。他在KT隊效力44場比賽期間，擊出的本壘打只有3記。 在換上三星隊的藍色球衣後，朴炳鎬重新找回了昔日的“終結者”形象。他在轉會後的首場比賽上月29日與KT隊的比賽中就打出了本壘打。雖然球隊失利，但這是朴炳鎬能夠恢復自信心的壹擊。 朴炳鎬在此後又擊出了4記本壘打，在這4場比賽中三星隊均取得了勝利。上月31日，在與韓華隊的比賽中，他在第6局擊出了逆轉決勝3分炮，在1日與韓華隊的比賽中，他在第1局率先擊出了決勝3分炮。在9日與Kiwoom隊的比賽中，他在第7局擊出了鎖定勝局的3分本壘打。朴炳鎬在轉會到三星隊後的成績是擊球率0.280、5記本壘打、12打點。 首都圈某球隊的壹位有關負責人表示：“朴炳鎬轉會三星隊後的表現已經超出了球隊給他的年薪。”擁抱擊出韓美總計第400記本壘打的朴炳鎬的三星隊主教練朴鎮萬表示，“與朴炳鎬、老將終結投手吳昇桓等壹起上場，對年輕選手來說也是個好機會。希望我們隊的選手們能夠多多學習，不斷成長。”

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