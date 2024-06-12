韓國在UIPM世界錦標賽男女接力賽上首次雙雙奪冠. June. 12, 2024 08:26. by 金培中 wanted@donga.com. 韓國在國際現代五項聯盟（UIPM）世界錦標賽男女接力賽上首次雙雙奪冠。 10日，在中國鄭州舉行的UIPM 2024世錦賽男子接力賽上，韓國的全雄泰（29歲•光州廣域市廳）和徐昌完（27歲•國軍體育部隊）以擊劍、遊泳、馬術、跑射聯項（射擊+田徑）合計1466分的成績擊敗烏克蘭（1442分•第2位）和法國（1427分•第3位）登上了冠軍寶座。韓國繼2022年的全雄泰-鄭鎮和（35歲）之後，時隔2年再次在世錦賽男子接力賽上奪冠。 在金善宇（28歲•京畿道廳）和成勝瑉（21歲•韓國體育大學）參加的女子接力賽上，韓國以1321分的總成績超過埃及（1282分•第2位）和危地馬拉（1271分•第3位），獲得了歷史上第壹枚金牌。此前韓國在女子接力賽中的最好成績是2019年、2022年獲得的銅牌。 全雄泰說：“在男子接力賽上取得好成績非常高興，也祝賀女子隊奪冠。”金善宇說：“在世錦賽上獲得女子首枚金牌，感到非常高興。希望在個人賽中也能和隊友們壹起進入決賽。”本次大賽將持續到15日，男女個人賽將在最後壹天16日舉行混合接力賽。 在7月開幕的巴黎奧運會現代五項上，只舉行男女個人賽。但是韓國在距離奧運會還有40多天的時候舉行的大會接力賽上男女雙雙奪冠，在奧運會個人賽上也表現出了同時獲獎的可能性。在2021年東京奧運會當時舉行的男子個人賽中，全雄泰為韓國獲得了歷史上第壹枚獎牌（銅）。男子代表隊在本次大賽擊劍比賽中獲得了全體第壹名，在遊泳（第2名）、馬術（第3名）、跑射聯項（第2名）中沒有掉出第3名，表現出了均衡的實力。女子代表隊在遊泳和跑射聯項上也分別獲得了第壹名，在擊劍和馬術項目上也分別獲得了第二名。

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