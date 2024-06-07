“垃圾氣球 vs 對朝傳單”，懸崖邊上的韓朝. June. 07, 2024 08:20. by 申鎮宇記者、孫孝周記者、李相憲記者 niceshin@donga.com、hjson@donga.com、dapaper@donga.com. 記者6日獲悉，韓國軍方已制定方針，如果朝鮮再次發動“垃圾氣球”恐怖襲擊，將在最前方地區立即安裝對朝擴音器。軍方的立場是，將根據朝鮮再次散發垃圾氣球的損失規模等，“在安裝擴音器的同時，可以立即恢復廣播”。當天淩晨，“脫北者”團體向朝鮮飄送了10個裝有20萬張對朝傳單的氣球。朝鮮此前曾對韓國進行“垃圾氣球洗禮”，但2日晚突然發表談話宣布“暫時中斷”，並威脅稱：“如果韓國重新散發反共和國傳單，將根據發現的數量和數量，再次集中散發100倍的廢紙和垃圾。” 韓國軍方認為，朝鮮很有可能以對朝傳單為借口，進行垃圾氣球恐怖襲擊等大規模挑釁，因此集中檢查了根據朝鮮挑釁劇本重啟對朝擴音器廣播等應對態勢。韓國政府此前為應對朝鮮的垃圾氣球恐怖襲擊，4日停止了《9·19南北軍事協議》的全部效力。觀察人士認為，如果朝鮮以對朝散發傳單為借口采取大規模報復措施，接下來韓國軍隊進行應對，韓半島內的軍事緊張程度將上升到懸崖邊上。 “脫北者”團體“自由朝鮮運動聯合”當天表示：“在零時至淩晨1時之間，向朝鮮發送了譴責金正恩妄言的傳單。”據悉，當天軍方也發現了這些氣球，並確認了部分氣球飛向朝鮮上空的樣子。統壹部官員當天就對朝散發傳單壹事表示，“考慮到憲法裁判所去年9月做出的保障言論自由的決定的宗旨進行處理”，再次確認了不會強制制止的政府原有立場。 鑒於朝鮮表示上次垃圾氣球恐怖襲擊時放飛了3500個，韓國軍隊認為不久後有可能集中飄送數千個垃圾氣球，正在密切關註。韓國政府的方針是，如果朝鮮強行飄送第三撥垃圾氣球，對韓國國民的實際損失增大，在設置擴音器的同時，還將恢復廣播。 尹錫悅總統當天在首爾市銅雀區國立首爾顯忠院舉行的顯忠日追悼儀式上表示：“現在大韓民國雖已成為世界上最明亮的國家，但停戰線以北卻成為了世界上最黑暗的土地。”他還針對最近的垃圾氣球恐怖襲擊表示：“繼向西部海域發射炮彈和導彈之後，最近又進行了只要是正常國家就會感到羞愧的卑鄙方式的挑釁。政府絕不會坐視朝鮮的威脅。”

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