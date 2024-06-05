負責分析“迎日灣石油”的美國專家5日訪韓. June. 05, 2024 07:57. by 申雅馨記者、世宗=趙應亨記者 abro@donga.com、yesbro@donga.com. 負責分析慶尚北道浦項迎日灣壹帶石油天然氣埋藏可能性的美國企業“Act-Geo”的創始人維托爾·阿布雷烏博士（音，照片）最早將於5日在韓國舉行記者招待會。在韓國政府宣布後，出現了各種爭議，因此由他親自出面消除疑點。 據政府有關人士4日透露，阿布雷烏最早將於5日與韓國石油公社壹起舉行記者招待會。阿布雷烏對《東亞日報》表示：“與石油公社簽訂了保密協議，因此無法回答技術層面的問題。為了回答本周內石油埋藏可能性提出的幾個問題，將與石油公社的管理層進行討論。” 石油公社去年將東海岸深海勘探資料交給阿布雷烏進行分析。韓國政府壹名負責人表示：“阿布雷烏博士是資源物理勘探解釋的權威人士，在大型煉油公司埃克森-美孚公司長期擔任高級技術人員。” 當天，隨著Act-Geo總公司地址是美國某住宅的事實被傳開，還引發了“單幹戶企業”的爭議。Act-Geo的總部在美國房地產交易企業網站上登記為月租7000美元的居住用租賃商品。據商業社交媒體LinkedIn透露，阿布雷烏從2015年8月至去年11月在Act-Geo擔任首席執行官後辭職。從去年5月開始，他既是巴西能源企業Fluxus-Oge的共同創業者，又是首席技術官。

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