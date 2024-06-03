金宇民刷新男子400米自由泳個人最好成績，強勢奪金. June. 03, 2024 07:56. by 金培中 wanted@donga.com. 韓國遊泳名將金宇民（23歲•江原道廳）在為備戰巴黎奧運會而出戰的大賽中，創造了個人最好成績，並奪得了冠軍。 2日，金宇民在摩納哥舉行的2024地中海遊泳巡回賽第3站男子400米自由泳決賽中，以3分42秒42的成績力壓李浩俊（23歲•濟州市廳•3分48秒43），登上了冠軍寶座。金宇民將自己今年2月在多哈（卡塔爾）世界遊泳錦標賽400米自由泳中獲得金牌時創下的個人最好成績（3分42秒71）提高了0.29秒。這壹成績與2008年北京奧運會男子400米金牌得主朴泰桓在2010年創下的韓國全國紀錄（3分41秒53）也僅差0.89秒。金宇民繼上月31日巴塞羅那（西班牙）大賽400米自由泳之後，連續兩站比賽奪冠。 繼澳大利亞轉地訓練、鎮川選手村之後，正在歐洲進行強化訓練的金宇民在沒有“tapering（調整期•大賽之前調節狀態的事情）”的情況下，提高了個人最好成績，並點亮了7月開幕的巴黎奧運會的獎牌前景。金宇民的這壹成績在今年的總排名中，排在盧卡斯•馬滕斯（3分40秒33）、伊萊紮•溫寧頓（3分41秒41）、塞繆爾•肖特（3分41秒64）之後，位居第4位。 黃宣優（21歲•江原道廳）也在男子100米自由泳決賽中以47秒91的成績率先觸壁，刷新大會記錄（48秒08），獲得了金牌。在2021年舉行的東京奧運會半決賽中，黃宣優創下47秒56的當時亞洲紀錄後，在之後的2年半時間裏壹直未能遊出47秒左右的成績，但在2月舉行的多哈世錦賽半決賽和決賽中，黃宣優兩次創下47秒93的成績後，當天再次突破了47秒大關。在巴塞羅那站比賽上以0.02秒的優勢戰勝黃宣優（48秒51）奪冠的大衛•波波維奇（羅馬尼亞）當天沒有參賽。

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