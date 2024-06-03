應對朝鮮飄放汙物氣球，韓國考慮時隔6年重啟對朝擴音器. June. 03, 2024 07:55. by 張寬碩記者、尹相虎軍事記者 jks@donga.com、ysh1005@donga.com. 據悉，韓國政府為應對朝鮮向韓國飄放汙物氣球等最近接連不斷的挑釁，制定了重啟對朝擴音器廣播的方向，並進入了法律討論階段。隨著朝鮮挑釁水平的提高，韓國重新部署以2018年4月板門店宣言為契機中斷的廣播和拆除的對朝擴音器，著手討論重啟廣播的時間和方式。 據悉，韓國政府認為，飄放汙物氣球是不動用武力的低強度模糊挑釁、致使對方混亂的“灰色地帶”挑釁戰略，有意通過這壹戰略擴散南南矛盾，最終決定應對力度。 總統室當天下午召開由安保室長張浩鎮主持的國家安全保障會議常任委員會擴大會議，討論了針對朝鮮飄放汙物氣球的對策。韓國政府5月31日發表“涉最近朝鮮挑釁相關立場”，對壹系列挑釁表示遺憾，並警告稱：“如果朝鮮不停止挑釁，韓國將采取壹切難以承受的措施。”韓國政府相關人士表示：“作為該方案之壹，正在討論的是重啟對朝擴音器廣播。廣播輸出所需的內容已經全部準備就緒。只要決定時間就可以了。”韓國政府壹名消息人士表示：“據我所知，首先重新安裝擴音器，做好隨時恢復廣播的準備，如果朝鮮再次挑釁，將立即啟動。” 韓國政府的立場是，把重點放在重啟廣播上，同時還要經過重啟條件等法律上的討論。政府在去年11月朝鮮發射軍事偵察衛星後，停止了《9·19南北軍事協議》的部分效力，朝鮮宣布全面廢除《9·19協議》。《9·19協議》是為履行板門店宣言的協議。憲法裁判所去年10月判決《南北關系發展法》（又名《對朝傳單禁止法》）中禁止向朝鮮散發傳單是違反憲法的，但對禁止向朝鮮發射擴音器沒有做出判斷。總統室和政府的立場是，由於《9·19協議》已停止效力，禁止對朝鮮播放擴音器的《南北關系發展法》的處罰依據也將消失。但據悉，也有意見稱有必要修改法律。 韓國軍方2日表示，朝鮮1日晚至2日白天共向韓國全境飄送了720多個氣球，是5月28日至29日（260多枚）飄放量的3倍。從1日晚8時開始，每小時有20至50個左右的汙物氣球南下，到2日下午，已飛入首爾市中心和京畿道、忠清道和慶尚北道地區。包括尚未確認的氣球在內，預計總共將超過1000個。此外，朝鮮還持續進行衛星定位系統（GPS）電波幹擾攻擊。自5月29日以來，已連續5天出現這種情況。

한국어