韓國將新建4座核電站，時隔9年的新設計劃. June. 01, 2024 07:53. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 到2038年為止，最多將新建3座大型核電站（原子能發電站），並設置1座小型模塊核電站（SMR）等，追加建設4座新核電站。加上核電站和新再生能源的無碳比重將增加近2倍。 韓國產業通商資源部31日在首爾永登浦區韓國經濟人協會（FKI）Tower上公開了包含上述計劃的“第11次電力供需基本計劃”實務案。電力供需基本計劃是以2年為周期制定的以15年為單位的中長期計劃，內容包括電力需求展望和發電站供應計劃等。 制定實務方案的“電力供需基本計劃總管委員會”建議政府到2038年為止，追加建設每座發電量為1.4GW（吉瓦）的核電站3座。其中包括將目前正在開發的SMR新設為0.7GW容量的內容。這是自2015年第7次電力供需基本計劃包含新韓蔚3、4號機組計劃後，時隔9年再次在電力供需基本計劃中包含新的核電站建設計劃。 加上核電站和新再生能源的“無碳能源”（CFE）比重將從去年的39.1%提高至2038年的70.2%。擔任電力供需基本計劃總管委員長的中央大學教授鄭東旭（音）解釋說：“此次電力供需基本計劃提出無碳能源70%時代的發展藍圖，追求了無碳電源的兩大軸心核電站和可再生能源的均衡擴大。”

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