法德領導人：“必須允許烏克蘭用西方武器攻擊俄羅斯本土”. May. 30, 2024 07:46. by 趙은아 achim@donga.com. 在支持烏克蘭的西歐，允許烏克蘭打擊俄羅斯本土的呼聲越來越高。隨著最近俄羅斯展開大規模攻勢，俄-烏戰爭開始進壹步傾斜，有人聲稱有必要積極應對。最近在烏克蘭邊境附近進行戰術核武器演習的俄羅斯對此威脅說：“他們要知道自己在玩什麽。” 法國總統馬克龍28日表示：“贊成烏克蘭用西方支援的武器攻擊俄羅斯領土。”正在德國進行國事訪問的馬克龍當天下午在與德國總理朔會談後舉行的聯合記者會上表示：“應該允許把攻擊烏克蘭的俄羅斯軍事基地無力化。否則如何向烏克蘭國民說明如何保護？”朔爾茨也表示同意說：“烏克蘭擁有國際法上的所有權力，可以明確表達。” 分析認為，法德兩國領導人的上述發言為最近多名歐洲領導人要求取消“禁止攻擊俄羅斯本土”的主張提供了有力支持。北約秘書長斯托爾滕貝格24日在接受英國《經濟學家》采訪時表示：“北約盟國應該撤回禁止烏克蘭用西方武器攻擊俄羅斯軍事設施的措施。”英國外交大臣卡梅倫本月初也曾表示：“烏克蘭可以利用西方武器攻擊俄羅斯的目標。” 當地人士認為，作為烏克蘭援助“大腕”的美國堅持不允許攻擊俄羅斯本土的方針，立即改變戰略的可能性很小。但是，隨著多名歐洲領導人的繼續加入，基調有可能發生變化的預測也占上風。 在歐洲，這種聲音之所以越來越大，是因為在超過2年零3個月的戰爭中，俄羅斯趁美國武器支援空白期，占領領土的速度越來越快。烏克蘭總統澤連斯基17日在接受法新社采訪時表示：“由於西方提供的武器不能用於攻擊俄羅斯領土，俄羅斯在戰爭中變得有利。” 俄羅斯就攻擊本國本土的說法針鋒相對地表示：“可能會造成嚴重的後果。”俄羅斯總統普京28日在烏茲別克斯坦塔什幹舉行的記者會上表示：“歐洲國家應該正視他們在玩什麽。小而人口密度高的國家在攻擊俄羅斯領土之前壹定要銘記這壹點。”這暗示了如果攻擊俄羅斯本土，俄羅斯有可能用戰術核武器等進行反擊。

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